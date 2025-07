Max Verstappen heeft zaterdag op fraaie wijze de sprintrace van de GP België op zijn naam geschreven. De Nederlander hield McLaren-duo Oscar Piastri en Lando Norris in een mooi gevecht op puike wijze achter zich. Hierbij de sprintrace op het circuit van Spa-Francorchamps in vogelvlucht!

RONDE 1/15: In zonnige omstandigheden gaat Verstappen op fraaie wijze dankzij een slipstream al in de eerste ronde van de sprintrace voorbij aan polesitter Piastri. Diens McLaren-teamgenoot Norris verliest ook een plaats, aan Charles Leclerc. DRS moet Piastri een nieuwe kans geven tegen Verstappen, maar die heeft een goede snelheid op rechte stuk – gaat dat de Nederlander aan een zege helpen in België?

RONDE 2/15: Het hele veld rijdt overigens op de medium-band, op de uit de pits gestarte Franco Colapinto na. Diens Alpine-teamgenoot Pierre Gasly leek door een waterlek niet te kunnen starten, maar is met een achterstand van twee ronden alsnog aan de wedstrijd begonnen: een manier om toch nog wat extra data te verzamelen.

RONDE 4/15: Verstappen houdt Piastri op een paar tienden afstand, maar dat lukt Leclerc niet bij Norris. Die laatste profiteert van de DRS en zo ligt Norris weer derde. Ondertussen houden Haas-coureurs Ocon en Bearman knap stand in de subtop: vijfde en zevende, net als Sainz op plek zes.

RONDE 7/15: Een prachtig kat-en-muisspel heeft zich inmiddels in deze sprintrace ontvouwd tussen Verstappen en Piastri. De regerend viervoudig wereldkampioen heeft het voordeel van snelheid op de rechte stukken en hij weet dat hij niks te verliezen heeft. Of althans minder dan Piastri, de leider in het WK. Die heeft dan wel weer DRS, maar ligt vóór titelrivaal Norris én zal geen crash of touché met Verstappen willen riskeren.

RONDE 10/15: Het wordt nog spannender vooraan! Norris heeft zich namelijk ook gemeld in de strijd om de overwinning. Twee oranje bolides dus in de spiegels van Verstappen, die het McLaren-duo slechts enkele tienden achter zich weet. Nog vijf ronden te gaan slechts, winnen zou een hele knappe prestatie zijn van de wereldkampioen.

RONDE 12/15: Piastri probeert het eventjes, maar Verstappen countert simpel en van een echte aanval is daardoor geen sprake. Norris zit ondertussen op het vinkentouw. Maar hoeveel risico wil het leidende drietal nemen ten opzichte van elkaar en de punten die er te verdienen zijn? Niet veel, zou je zeggen.

RONDE 15/15: Daar is de finishvlag! Verstappen wint de sprintrace dankzij een fantastische inhaalactie in de eerste ronde en prima management en strak verdedigen in de veertien ronden erna. Piastri neemt genoegen met P2, hij pakt er een puntje meer mee dan titelrivaal Norris. Het verschil tussen de McLaren-coureurs bedraagt nu negen punten. In de subtop geen veranderingen: achter Leclerc (P4), rijden Ocon (vijfde), Sainz (zesde), Bearman (zevende) en Hadjar (achtste) naar punten.

De blik voor de coureurs en teams kan nu op de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag, De kwalificatie begint zaterdag om 16.00 uur op het circuit van Spa-Franorchamps.

