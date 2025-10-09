Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner vindt dat McLaren niet langer kan wachten met het maken van een duidelijke keuze tussen Oscar Piastri en Lando Norris. Volgens hem maakt het team een fout door beide coureurs nog steeds als gelijken te blijven behandelen. Als McLaren de wereldtitel niet opnieuw aan Max Verstappen wil verliezen, moet het nu één coureur voortrekken, waarschuwt Steiner.

De interne strijd om de coureurstitel is bij McLaren nog altijd volop aan de gang. Oscar Piastri leidt het kampioenschap met een voorsprong van 22 punten op teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen volgt op 63 punten van de Australiër, met nog zes Grands Prix en drie sprintweekenden te gaan. Maar Steiner waarschuwt: zo’n voorsprong is allesbehalve veilig als McLaren geen duidelijke hiërarchie aanbrengt binnen het team.

“Wat McLaren in Singapore liet zien, was geen kampioenswaardig optreden”, stelt Steiner scherp in de Red Flags-podcast. “Of je laat ze racen, of — als je bang bent de titel te verliezen — dan moet je als team de knoop doorhakken. Oscar (Piastri, red.) heeft simpelweg beter gepresteerd dit seizoen. Het is niets tegen Lando (Norris, red.) — laat dat duidelijk zijn — maar Oscar heeft zichzelf telkens in een betere uitgangspositie gebracht. Nu moet je als team zeggen: ‘Jij gaat dit afmaken. Jij gaat voor de wereldtitel.’”

Kiezen of verliezen

Volgens Steiner kan McLaren niet blijven hangen in de illusie van gelijkheid tussen beide coureurs. “Als je de wereldtitel verliest, heb je twee coureurs die ongelukkig zijn. Maar als je er nu één voortrekt, heb je er misschien eentje die mopperend achterblijft — maar de ander wint wél het kampioenschap. Dat is nog altijd beter dan twee gefrustreerde coureurs en géén titel.”

Het seizoen van 2024, waarin McLaren ondanks indrukwekkende snelheid de titel misliep, ligt nog vers in het geheugen. Steiner vreest voor een herhaling als het team opnieuw geen duidelijke koers vaart. “Vanaf dit moment moet je iemand gaan voortrekken”, waarschuwt hij. “Vorig jaar wonnen ze het coureurskampioenschap niet. En dit jaar? Als ze doorgaan zoals in de afgelopen races, is het ook allerminst een uitgemaakte zaak.” Toch blijft Steiner optimistisch. “Ik denk nog steeds dat ze het gaan winnen. Want op een gegeven moment zullen ze doen wat ik net zei. Anders krijg je gegarandeerd frictie tussen de coureurs — en dat wil je écht niet in deze fase van het seizoen.”

