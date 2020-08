Steiner bevestigt: ‘Haas gaat door in de Formule 1’

De toekomst van Haas was lange tijd onzeker, maar teambaas Günther Steiner heeft een einde gemaakt aan alle onzekerheid: Haas blijft in de Formule 1.

Gene Haas, de eigenaar van Haas Automation, had zijn twijfels om het nieuwe Concorde Agreement te tekenen, maar besloot uiteindelijk toch te tekenen. “Gene zag uiteindelijk in dat de Formule 1 goed is voor zijn naam over de hele wereld. Het werkt anders had hij het niet gedaan”, zegt Günther Steiner.

“Hij houdt van de sport”, gaat Steiner verder in de preview van Haas voor de Belgische Grand Prix. “Met de nieuwe reglementen moet het speelveld eerlijker worden en worden de commerciële aspecten beter voor de kleinere teams. Dus heeft hij besloten om verder te gaan in de sport”, aldus Steiner.

