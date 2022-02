Als het aan Haas F1-teambaas Günther Steiner ligt, dan gaat de Formule 1 enkele circuits rouleren om zo voor meer spanning te zorgen. De Italiaan was erg enthousiast over de nieuwe, of oude bekende, circuits die door de pandemie op de kalender kwamen te staan.

De Formule 1 moest in 2020 noodgedwongen de kalender aanpassen vanwege de coronapandemie. Waar het seizoen in maart in Australië van start moest gaan, begon het seizoen pas in juni met twee races in Oostenrijk. De kalender telde zeventien races die met name op het Europese continent verreden werden. Dat betekende de terugkeer van Imola, Istanbul Park en de Nürburgring op de kalender, maar ook de komst van nieuwkomers Portimão en Mugello.

Het was voor de teams onbekend terrein en dat zorgde voor de nodige verrassingen en spanningen. De Formule 1 zou dan ook moeten overwegen om de kalender wat af te wisselen, stelt Haas F1-teambaas Günther Steiner. “Er staan 23 races op de kalender, dat is veel”, zegt Steiner tegen Racefans.net. “Maar als er vraag is van de fans en zij ons willen zien, dan moeten we dat doen. We moeten de fans geven wat ze willen, zodat ze loyaal blijven.”

“Dit jaar keren een paar zeer, zeer spannende races terug: de nachtrace in Singapore, we gaan terug naar Australië, wat altijd al een van mijn favoriete races was, en dan hebben we ook nog de nieuwe race in Miami, wat ook erg spannend is. Wat we de afgelopen jaren hebben gehad, was goed”, oordeelt Steiner.

“We hebben circuits gezien die jarenlang niet op de kalender hebben gestaan, maar we hadden ook enkele nieuwe circuits zoals Portugal”, vertelt Steiner. “Maar als we dat steeds een klein beetje veranderen, dan voegt dat altijd nieuwe spanning toe ten opzichte van een solide kalender die elk jaar hetzelfde is. Het is dan gewoon meer van hetzelfde. Wat de pandemie heeft veroorzaakt en hoe de Formule 1 dat opgelost heeft, was erg goed. Dat we nu weer teruggaan naar een aantal van die races is mooi”, besluit de Haas-teambaas.