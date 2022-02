Simone Resta, de technisch directeur van Haas, denkt dat het team in 2022 nog verdere progressie kan boeken omdat het technische team vol Ferrari-aanwinsten nog verder op elkaar ingespeeld moet raken.

Op de Haas-website noemt Resta het ‘een uitdaging’ dat Haas vorig jaar een eigen ontwerpbureau heeft opgezet in Ferrari’s thuishaven Maranello en daarnaast veel nieuw personeel in het team heeft opgenomen. Volgens Formula1.com gaat het daarbij om ongeveer 35 teamleden die van Ferrari afkomstig zijn.

Veel van dat personeel was beschikbaar door de invoering van de budget cap in de Formule 1 in 2021. Ferrari moest snoeien in haar personeelsbestand, terwijl Haas wel wat kon uitbreiden. De constructie van een soort dependance in Maranello was een logische stap.

“Met veel nieuwe teamleden, waarvan een groot deel van Ferrari afkomstig is, en een nauwe samenwerking met Dallara, hebben we nu een compleet ontwerpbureau”, somt de zelf ook bij Ferrari afkomstige Resta dat op. Dat is een belangrijke stap voor Haas, benadrukt hij.

“Als ik de situatie van nu vergelijk met die van een jaar geleden, hebben we een enorme stap voorwaarts gezet”, zegt hij. Volgens Resta is het wel belangrijk om niet te vergeten dat alles zich nog in een vroeg stadium bevindt. “We zullen dit jaar dus zeker verder groeien en ons verder ontwikkelen.”

Vertrouwen in VF-22

Dat gezegd hebbende, verwachten Resta en teambaas Günther Steiner ook al een flinke stap vooruit met de VF-22, Haas’ 2022-auto. Resta: “Ik denk dat we dit jaar zeker vooruitgang kunnen maken, als alles goed gaat en we niet voor verrassing komen te staan.”

Steiner heeft er op zijn beurt vertrouwen in dat Haas zich met de 2022-bolide ‘weer in de strijd kan mengen’. “We weten bovendien allemaal waartoe dit team in staat is. Dat hebben we in het verleden wel bewezen. Met deze auto, die onder een compleet nieuw reglement is gemaakt door ons nieuwe ontwerpteam, kunnen we weer competitief zijn.”

