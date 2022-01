Haas F1-teambaas Günther Steiner ziet zijn team ook voor 2022 nog als de underdog. De Italiaan hoopt dat zijn team weer kan terugkeren naar het niveau van 2018, maar weet ook dat Haas nog steeds het kleinste team op de grid is.

Haas begon sterk in de middenmoot in 2016, maar is langzaamaan tot de achterhoede afgezakt. Het team gooide het voor 2021 over een heel andere boeg door twee rookies, Mick Schumacher en Nikita Mazepin, aan te stellen. Zij konden met de VF-21 weinig van zich laten zien en ze moesten het vooral hebben van de onderlinge duels.

Haas besloot al vroeg in 2021 om alle focus op 2022 te leggen. Zij hopen dat de nieuwe technische regels ervoor zorgen dat ze weer naar de middenmoot kunnen terugkeren. Ondanks het budgetplafond dat de teams dichter bij elkaar zou moeten brengen, verwacht teambaas Günther Steiner dat Haas ook dit jaar de underdog zal zijn.

“Ik denk dat we nog steeds de underdog zullen zijn die proberen beter te presteren dan verwacht, aangezien onze structuur nog grotendeels hetzelfde is als in 2018 en 2019”, zegt Steiner tegen Crash.net. “We hebben wel hier en daar wat veranderd aan personeel. In plaats van mensen van Dallara gebruiken we nu onze eigen mensen en een aantal van Ferrari, die vanwege het budgetplafond overgeplaatst zijn.”

“Maar we zijn nog steeds het kleinste team”, voegt Steiner toe. “We zijn nog steeds het team dat we in 2016, 2017 en 2018 waren. We willen ook terugkeren naar het niveau van 2018 en 2019. Dat is waar we om bekend willen staan”, aldus Steiner.