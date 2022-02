Haas-teambaas Günther Steiner voelt dit jaar ‘meer druk’ bij het Formule 1-team. De Italiaan weet dat zijn team dit jaar geen kampioen gaat worden, maar voelt nu wel de druk om te laten zien dat Haas ‘eigenlijk niet zo slecht’ is: “Vorig jaar waren we echt slecht.”

Haas liet vorig jaar de ontwikkeling van de VF-21 voor wat het was en richtte zich volledig op dit nieuwe seizoen. Het team presenteerde vorige week de VF-22, de bolide waarmee het team hoopt terug te keren naar het niveau van 2018, toen het team wat steviger in het middenveld stond. Het nieuwe seizoen zorgt dan ook voor wat druk, geeft teambaas Günther Steiner toe.

“Er is altijd druk, want waar we ook staan, we zullen dit jaar het wereldkampioenschap niet winnen, dus er is druk omdat we niet de nummer één zijn”, zegt Steiner in gesprek met RACER. “Er is altijd druk, maar het is een druk waarbij je er daadwerkelijk aan kunt werken en er iets aan kunt doen, terwijl vorig jaar de druk was om iedereen rustig te houden.”

“Er is uiteraard meer druk omdat we vorig jaar zo slecht waren”, vervolgt Steiner. “En we hebben al een miljoen keer uitgelegd waarom we zo slecht waren. Nu moeten we laten zien dat we eigenlijk niet echt zo slecht zijn, dus we voelen de druk om dat waar te maken.”

Wat dit jaar het verschil zal maken voor Haas, is het feit dat ze de VF-22 zullen blijven ontwikkelen, waar ze dat vorig jaar met de VF-21 al vroeg opgaven. “Waar je ook staat, je kan het oplossen. Maar vorig jaar wisten we dat we niks gingen ontwikkelen. Dit jaar kunnen we, als we in Spanje niet helemaal tevreden zijn, wat in de windtunnel voorbereiden zodat we beter kunnen worden. Je werkt daadwerkelijk aan iets om het beter te maken, je bent niet alleen maar aan het watertrappelen”, aldus Steiner, die hoopt dat zijn team dit jaar wel vooruitgang kan boeken.

