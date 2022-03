Haas F1-teambaas Günther Steiner was een zeer tevreden man na de kwalificatie in Bahrein. De zevende en twaalfde startplek voor zijn coureurs is een droom die uitkomt: “We hebben nog meer in petto.”

Op vrijdag oogde Haas al sterk, maar het was nog maar de vraag of zij die snelheid konden meenemen in de kwalificatie. Daarin bleek de snelheid weer terug te zijn na een aantal tegenvallende jaren. Mick Schumacher strandde in Q2 op de twaalfde plek, maar de teruggekeerde Kevin Magnussen verraste met de zevende tijd. Dat leidde tot grote vreugde in de Haas-garage.

“Het was weer een enerverende dag voor ons”, blikt teambaas Günther Steiner terug op de kwalificatie. “We hebben een erg goed resultaat behaald. We hebben er sinds het einde van vorig seizoen en het begin van dit jaar van gedroomd om op de zevende en twaalfde plek te kwalificeren. Dat hebben we nu geflikt, maar ik denk dat we dit jaar nog meer in petto hebben.”

Magnussen kon zijn geluk niet op. De Deen kreeg een week voor de start van het seizoen een telefoontje van Steiner met de vraag of hij het zitje van Nikita Mazepin, wiens contract verscheurd werd vanwege de Russische inval van Oekraïne, en staat nu plots zevende op de grid, iets wat in 2020, toen hij nog voor Haas reed, ondenkbaar was.

“Het zag er super goed uit”, zei Magnussen na de kwalificatie. “We zijn erg positief over de snelheid in de long runs, misschien wel meer dan over onze snelheid in de kwalificatie.” Voor de race is dat dus bemoedigend: “Het is vrij duidelijk dat we een behoorlijk wapen hebben om mee te werken.”