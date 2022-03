Mick Schumacher start zondag in Bahrein verder vooraan dan hij tot op heden in de Formule 1 heeft gedaan, maar is ondanks zijn twaalfde gridpositie niet helemaal tevreden. “Ik maakte wat fouten.”

Eerlijke teksten dus van de Duitser in dienst van Haas, wiens beste gridpositie hiervoor een veertiende stek was. De Haas van 2022 is echter een stuk betere auto dan die van vorig jaar. Dat onderstreepte niet alleen Schumacher, maar ook zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen. De Deen wist het tot Q3 te redden en pakte daarin de zevende plek. Schumacher bleef dus in Q2 hangen op plaats twaalf.

Lees ook: Magnussen: ‘Kan niet echt geloven wat er allemaal gebeurd is de laatste weken’

“We hadden een auto die goed genoeg was om Q3 te halen. Dan is het jammer dat dit mij niet is gelukt”, steekt hij zijn hand in eigen boezem in gesprek met het Duitse Sky. “Ik ben niet helemaal tevreden met hoe het vandaag ging”, vervolgt Schumacher. “Mijn gevoel in de auto was niet helemaal super”, vertelt de 22-jarige coureur, die ook toegeeft ‘wat fouten’ te hebben gemaakt.

Lees ook: Leclerc verovert poleposition voor GP Bahrein, Verstappen tweede voor Sainz

Voor zondag zet Schumacher erop in zijn eerste punten te pakken. “Als we een goede strategie vinden, zouden we in een positie moeten zitten om de klus te klaren.” De puntenteller in de Formule 1 staat nog op nul voor Schumacher. Zijn team Haas wist vorig jaar ook niet te scoren. Met Magnussen op zeven en Schumacher op twaalf ziet het er nu echter hoopgevend uit.

De seizoengids 2022 van FORMULE 1 Magazine is uit! Koop hem nu in de winkel of bestel hem hier met gratis verzending!