Lance Stroll hoopt dat de nieuwe technische regels ervoor zorgen dat het racen beter wordt. Daarbij hoopt de Canadees ook dat sommige circuits, zoals de Hungaroring, ‘spannend en leuk’ worden: “Daar draait het nu eigenlijk om de zaterdag.”

De Formule 1 introduceerde voor dit seizoen een flinke set aan nieuwe regels met de gedachte dat dit het racen zou verbeteren. Zo moeten de auto’s elkaar beter kunnen volgen door de bochten doordat zij minder downforce verliezen, wat inhaalacties moet bevorderen. Het is eerst nog maar afwachten of dat ook zo zal uitpakken, al hoopt Lance Stroll dat de regels hun werk doen.

“Ik hoop echt dat het racen veel beter wordt”, zegt Stroll in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1. “Ik duim dat dit het geval zal zijn.” De nieuwe bolides moeten het racen in zijn algemeen beter maken, al hoopt Stroll dat de nieuwe bolides er ook voor zorgen dat sommige circuits meer actie bieden. “Ik hoop dat het makkelijker wordt om te volgen op een circuit als Boedapest en dat we kansen hebben om in te halen in de race.”

“Het is saai om dat soort races te hebben, waar het eigenlijk om de zaterdag draait”, vervolgt Stroll. “Natuurlijk hadden we vorig jaar in Boedapest het weer dat een rol speelde en dat maakte het spannend. Maar ik gebruik het vooral als voorbeeld van een circuit waar het lastig is om in te halen. Dat kan behoorlijk saai zijn. Het zou geweldig zijn om te zien dat meer van dit soort circuits spannend en leuk worden voor de race op zondag”, besluit de Canadees.

