De Japanse Grand Prix gaat ook mee het nieuwe tijdperk van de Formule 1 in. Formula One Management (FOM) en de promotor van de race op het circuit van Suzuka zijn tot een overeenkomst gekomen voor nog eens drie jaar.

Het beroemde circuit ten zuidwesten van Nagoya is al sinds de jaren tachtig een favoriet van de fan en coureurs. De baan met de acht-vormige layout was elf keer het toneel van de beslissing om de wereldtitel. Japan is uiteraard een belangrijke markt voor de Formule 1, Honda is immers (nog) de motorleverancier van Red Bull en dit jaar heeft het land met rookie Yuki Tsunoda ook weer een coureur om te steunen.

F1-CEO Stefano Domenicali is uiteraard erg in zijn nopjes met de verlenging van het contract met Suzuka. “Ik ben in de wolken dat de Formula 1 nog eens drie jaar naar Suzuka Circuit zal komen om te racen. Japan heeft een speciale plek in onze harten en die van de fans wereldwijd. Er hebben zich hier zoveel legendarische momenten afgespeeld, liefst 11 wereldkampioenschappen zijn hier beslist.”

De aankondiging komt een dag nadat de Japanse regering voor de derde keer de noodtoestand heeft uitgeroepen in hoofdstad Tokyo wegens het oplopende aantal coronabesmettingen. Over drie maanden worden de Olympische Spelen in de miljoenenstad georganiseerd. “We danken de F1 en Stefano Domenicali in het bijzonder voor hun begrip tijdens de onderhandelingen”, aldus de woordvoerder van de promotor.

“In 2022 zal Suzuka Circuit zijn 60e verjaardag vieren, we zijn vastbesloten om er samen met de lokale overheid voor te zorgen dat Suzuka geliefd zal blijven in de motorsportgemeenschap.”