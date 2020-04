Terugblik 2010: Vettel schittert op geliefd Suzuka, Hamilton en McLaren raken achterop

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. Dit keer de race op Suzuka, waar Sebastian Vettel schitterde.



Sebastian Vettel heeft ‘iets’ met Suzuka, dat is al vroeg duidelijk. De Duitser is een Formule 1-historicus en geniet in 2006 van zijn eerste kennismaking met de old school Japanse omloop. Dat is dan nog als testrijder van BMW Sauber; op zijn eerste race op Suzuka moet hij langer wachten. in 2007 wijkt de Formule 1 voor de Grand Prix van Japan namelijk uit naar Fuji, maar in 2009 keert het circus terug naar Suzuka. En Vettel pakt gelijk pole én de zege op wat hij ‘de beste baan ter wereld’ noemt.

Dat hij het jaar erop aftrapt met tot twee keer toe de snelste tijd op vrijdag, is niet echt een verrassing. Ook niet omdat het 5,8 kilometer lange – door de Nederlander Hans Hugenholtz getekende – Japanse asfaltlint Red Bulls RB6 op het ranke lijf geschreven is. De snelle bochten, de beroemde S-combinatie, het belang van downforce en tractie: Suzuka is Red Bull-territorium en Vettel onderstreept dat door wederom pole te pakken.

De Duitser doet dat dan wel op zondagochtend, want vanwege hevige regenval op zaterdag is de kwalificatie uitgesteld. Een dag later is er echter geen vuiltje aan de overwegend blauwe, slechts lichtbewolkte lucht. Vettel moet de leiding weliswaar dertien ronden lang afstaan aan McLarens Jenson Button, die voor een afwijkende strategie is gegaan, maar krijgt deze als vanzelf weer terug als de Brit zijn stop maakt. Teamgenoot Mark Webber jaagt Vettel nog op, maar weet niks te forceren.

‘Suzuka gebouwd voor Red Bull’



“Voor de tweede keer op Suzuka winnen, is gewoon fantastisch”, geniet Vettel na van zijn overwinning. “Mark probeerde me onder druk te zetten en het was geen makkelijke middag, maar het was een mooie en gecontroleerde race”, aldus Vettel, die van de vierde naar een gedeelde tweede plek in het WK stijgt. Achter lijstaanvoerder Webber deelt hij die positie met Ferrari’s Fernando Alonso, die in Japan als derde aankomt. En dat als het best mogelijke resultaat ziet: “Want dit circuit lijkt wel gebouwd voor Red Bull.”

Een auto die niet bepaald uitblinkt op Suzuka, is McLarens MP4-25. Het team uit Woking is de aansluiting al een tijdje aan het verliezen en Lewis Hamilton bewijst de met de setup puzzelende formatie niet bepaald een dienst door in de eerste training te crashen in Degner 2. Het betekent een versnellingsbakwissel en gridstraf voor de Brit, die zodoende als achtste start.

In de race koerst Hamilton op de vierde plek af, tot uitgerekend zijn nieuwe versnellingsbak kuren vertoont. Hij laat Button passeren, en komt nog net als vijfde binnen. “Ik mocht niet lager dan de vierde versnelling gaan en dacht niet dat de auto het nog zou redden”, erkent Hamiton. Gelukkig voor Hamilton wel, en scoort hij na twee uitvalbeurten weer eens punten. “Maar qua WK ziet het er niet best uit.”

Schumacher sterk



Achter het McLaren-duo doet Michael Schumacher weer eens goede zaken voor Mercedes. De klad is er voor de zomerstop flink in gekomen bij de Duitser, die na drie jaar afwezigheid in 2010 zijn Formule 1-rentree maakt. In de acht races voor Japan, heeft hij slechts twaalf punten gepakt, dus de zesde plek op Suzuka is zeer welkom.

Schumacher dankt die punten wel een beetje aan het uitvallen van Mercedes-collega Nico Rosberg, die voor hem rijdt totdat hij ineens zijn linker achterwiel verliest en crasht. Rosberg is niet eens de enige die een wiel kwijtraakt: Robert Kubica overkomt dit in ronde drie al, tijdens een vroege safetycar, terwijl hij nota bene als tweede rondrijdt.

Startcrashes en smaakmaker

Kubica’s werkgever Renault kan zo vroeg inpakken, want het is bij de start Vitaly Petrov al kwijtgeraakt. De Vyborg Rocket, zoals zijn bijnaam luidt, schiet als een raket door het veld en schakelt Nico Hülkenberg en (met een flinke klap zijwaarts de vangrail in) zichzelf uit. Ferrari’s Felipe Massa doet in bocht één hetzelfde bij Vitantonio Liuzzi.

Tijdens de race zelf komt het meeste spektakel ondertussen van de lokale held Kamui Kobayashi. De Japanse Sauber-coureur doopt de Hairpin tot zijn jachtterrein en rekent er op weg naar P7 onder meer met Nick Heidfeld, Rubens Barrichello en (tot twee keer toe) Jaime Alguersuari af. Kobayashi is de smaakmaker, maar het is de ijzersterke winnaar Vettel die zich na de race de champagne laat smaken.

