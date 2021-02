Tsunoda: ‘Verheug me vooral op thuisrace op Suzuka – en natuurlijk Monaco’

De Japanner Yuki Tsunoda ziet al uit naar zijn thuisrace op Suzuka in oktober van dit jaar. Het wordt een spannend weerzien voor Tsunoda, die er in zijn jongere jaren naar de beroemde Suzuka Circuit Racing School ging.

De Suzuka Circuit Racing School bracht eerder ook Takuma Sato voort, de tweevoudig Indy 500-winnaar die tussen 2002 en 2008 Formule 1 reed en werd geloofd om zijn aanvallende rijstijl – iets wat de twintigjarige Tsunoda met hem gemeen heeft.

Tsunoda heeft zijn kunsten tot op heden echter enkel op lagere podia geëtaleerd. De afgelopen twee jaar deed hij dat in Europa in de Formule 3 en Formule 2, maar daarvoor reed hij Formule 4 in Japan – waarbij hij in 2018 Formule 4-kampioen werd.

“De laatste keer dat ik op Suzuka reed, was ook in 2018 in de Formule 4”, herinnert Tsunoda zich. “Ik verheug me er enorm op om terug te gaan naar Suzuka en voor de ogen van al die Japanse fans te racen”, zegt de rookie die dit jaar debuteert voor Alpha Tauri.

Vergeleken met zijn laatste keer wordt het qua auto waarmee hij Suzuka’s beroemde S-bochten, de Degners en natuurlijk 130R mag aanvallen met Formule 1-materiaal wel heel anders, weet Tsunoda. Dat hij de kans krijgt Japan te vertegenwoordigen in de Formule 1, vindt hij echter al heel bijzonder.

Behalve dat hij zin heeft in Suzuka, ziet Tsunoda er ook erg naar uit nieuwe circuits en landen te leren kennen. “Als ik los van Suzuka één circuit moest kiezen dat eruit springt, is dat Monaco. Dat is immers zo’n historisch en uitdagend circuit”, kan hij ook niet wachten op die race.

Tsunoda had normaliter in de Formule 2 al een voorproefje van Monaco moeten krijgen, maar door de coronacrisis ging de race door de straten van het Prinsdom in 2020 niet door. In Monaco wordt volgende week echter begonnen met werk aan het circuit voor de editie van dit jaar.

