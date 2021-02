Tsunoda ambitieus: ‘Wordt lastig om snelle Gasly te verslaan, al is dat wel het doel’

“Je teamgenoot verslaan, is het eerste doel voor elke coureur”, weet ook de Japanse rookie Yuki Tsunoda, die echter net zo goed beseft dat hij wat dat betreft geen makkelijke heeft aan Pierre Gasly.

“Pierre is namelijk heel snel en heeft bovendien al een race gewonnen in de Formule 1”, zegt Tsunoda over zijn Alpha Tauri-teamgenoot, die bovendien op 64 Grands Prix aan ervaring kan bogen. “Je teamgenoot verslaan is het eerste doel voor elke coureur, maar Pierre zal moeilijk te verslaan zijn”, verwacht Tsunoda dan ook.

“Ik weet ook nog dat ik het in Japan in de Super Formula zag rijden toen ik nog Formule 4 reed”, memoreert Tsunoda. “Hij won toen in zijn eerste jaar bijna de titel, wat zeker voor een Europese coureur heel moeilijk is. Hij is dus een groot talent en ik verheug me erop dit seizoen zoveel mogelijk van hem te leren, aangezien hij al volledig onderdeel uitmaakt van het team.”

‘Teamleider’ Gasly is gewaarschuwd

Gasly toont zich op zijn beurt een gewaarschuwd man, want hij weet dat Tsunoda ‘een snelle coureur is’. “Hij heeft in de Formule 2 wel laten zien wat hij kan, vandaar dat hij ook al na één seizoen naar de Formule 1 is gepromoveerd.” Gasly denkt echter dat het gezien Tsunoda’s gebrek aan ervaring ‘niet altijd makkelijk voor hem zal zijn’, maar hoopt het team toch samen met hem vooruit te stuwen.

“Door Yuki’s komst draag ik nu een grotere verantwoordelijkheid binnen het team, maar ik voel me er klaar voor om de rol van teamleider op me te nemen”, zegt Gasly. “Yuki is getalenteerd en het is aan het team en mij hem het juiste pad te tonen. Mijn aanpak verandert echter niet door dit alles. Het doel blijft er elk weekend het maximale uit te halen, zoals vorig jaar ook op één of twee keer na is gelukt.”

