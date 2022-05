Het lijkt nu nog ver weg, maar Alpine-teambaas Otmar Szafnauer gelooft dat het ‘project van honderd races’ van Alpine, dat binnen dat aantal races om de zeges wil strijden, ‘ambitieus maar haalbaar’ is. Alle ingrediënten zijn er al, benadrukt Szafnauer: “Nu moeten we er nog een lekkere taart van bakken!”

Alpine-CEO Laurent Rossi liet vorig jaar weten dat ze een zogenaamd ‘project van honderd races’ hebben. Daarmee bedoelde Rossi dat Alpine binnen honderd races, iets minder dan vier jaar dus, mee wil doen om de zeges en nog belangrijker, het kampioenschap. Voorlopig lijkt dat nog een grote stap te ver, maar de nieuwe teambaas Otmar Szafnauer gelooft nog altijd dat het een haalbaar doel is.

“Het is een ambitieuze doelstelling”, geeft Szafnauer toe in gesprek met F1.com. “Het is niet onredelijk. Maar we moeten ook realistisch zijn dat iedereen zo’n soort doelstelling heeft. Mensen die nu races winnen, de top drie die op elke zondag een race kan winnen, zij zijn niet van plan om géén races te winnen over honderd races. Hoe dichter bij de top je komt, hoe moeilijker het wordt om ze te verdringen.”

Szafnauer heeft wel vaker te maken gehad met dit soort ambitieuze plannen. Voorheen was hij teambaas van Aston Martin en daar hebben ze er ook geen geheim van gemaakt dat zij binnen vijf jaar, nu vier jaar, om de zeges willen strijden. “Als je dat aan McLaren gaat vragen, dan zullen zij ook zeggen dat ze willen winnen”, aldus Szafnauer, die realistisch wil blijven.

“Het is niet makkelijk en er is uiteindelijk maar één echte winnaar in het kampioenschap”, zegt Szafnauer. “Maar hoewel het een ambitieuze doelstelling is, is het wel een haalbare. We hebben genoeg tijd om alles op zijn plek te krijgen om te winnen. We hebben onze eigen aandrijflijn, dat is een van de grote elementen. Het staat ons vrij om de beste coureurs te kiezen, dat is ook belangrijk. We werken hard aan het chassis, de aerodynamica, het begrijpen van de banden. Alle ingrediënten zijn er, we moeten er nu alleen mee aan de slag en er een erg lekkere taart van bakken!”, besluit de Alpine-teambaas.