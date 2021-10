Alpine hoopt met het zogenaamde ‘project van honderd races’ in 2024 ‘zo vaak mogelijk’ op het podium te staan. Het Franse team wil ‘elk jaar een beetje beter’ zijn en hoopt volgend jaar al dichter bij de topteams te staan dan dit seizoen.

Alpine staat momenteel met 104 punten op de vijfde plaats bij de constructeurs. Na een sterk 2020, toen het team nog Renault heette, had Alpine gehoopt dit seizoen wat stappen vooruit te zetten, al lijkt dat tot nu toe nog mee te vallen. Ondanks een eerste Formule 1-zege voor Esteban Ocon moet het Franse team eerder naar de teams onder zich kijken dan naar Ferrari, dat op de vierde plaats staat met 232,5 punten. AlphaTauri (92 punten) is de grootste concurrent van Alpine, al hoopt het team binnen afzienbare tijd de strijd aan te gaan met de topteams.

“We hebben een project voor de lange termijn”, zegt Alpine-ceo Laurent Rossi tegen F1.com. “Het is ons doel om een competitieniveau te bereiken waardoor we in 2024 zo vaak mogelijk op het podium staan. Je kan makkelijk een roadmap zien, nu we vijfde staan. Dat betekent dat we elk jaar een beetje beter willen zijn. Het is een project van honderd races, vier jaar, vier seizoenen.”

“We moeten elke race vooruitgang boeken”, vervolgt Rossi. “Het kan dan gaan om progressie die je op de baan ziet, of progressie die je niet ziet, de kleine dingetjes. Het idee is dat we nooit stoppen en zo kunnen zien of we de juiste kant op gaan. Volgend jaar zal een beetje ‘kop of munt’ worden. We willen er enkel voor zorgen dat we een bevredigend prestatieniveau hebben aan het begin en dat we niet te ver verwijderd zijn van de top. Vanaf daar zullen we onze weg naar de top vervolgen”, besluit de Fransman.