Dat Alpine dit seizoen al veertien races op rij punten heeft gepakt toont volgens directeur Marcin Budkowski aan dat het team goede vooruitgang heeft geboekt. Budkowksi hoopt nu dat het team die puntenreeks kan voortzetten om zo de voorsprong op concurrenten AlphaTauri en Aston Martin uit te breiden.

Na vijftien van de 22 races staat Alpine op de vijfde plaats bij de constructeurs. Nummer vier Ferrari lijkt met een voorsprong van 113,5 punten nog onmogelijk te verslaan voor het Franse team en dus moet het zich vooral focussen op haar grotere concurrenten AlphaTauri en Aston Martin. Het seizoen begon voor Alpine dramatisch met een nulscore in Bahrein, maar daarna zou het team in elke race van het seizoen wel punten pakken. Dat toont volgens directeur Marcin Budkowski aan dat het team flinke stappen vooruit heeft gezet ten opzichte van vorig jaar, toen het team nog onder de naam Renault reed.

“Hoewel we qua competitiviteit nog niet precies staan waar we willen staan, is het feit dat we in veertien races op rij punten hebben kunnen scoren een goede indicator van hoe we er als team in slagen om onder alle omstandigheden het beste uit ons pakket te halen en van de vooruitgang die we dit jaar hebben geboekt op het gebied van betrouwbaarheid”, zegt directeur Marcin Budkowski.

“We moeten nu onze positie in het kampioenschap verder consolideren en onze voorsprong op AlphaTauri en Aston Martin uitbreiden”, vervolgt de Pool. “Dit kunnen we alleen bereiken door constant in de punten te finishen en klaar te staan om elke kans aan te grijpen, zeker als er veel punten op tafel liggen. We hebben gezien dat dit jaar alles kan gebeuren!”, aldus Budkowski.

