Alpine-directeur Marcin Budkowski is van mening dat het team een compromis moet sluiten met de Alpine-juniors. Hij merkt op dat het team nu met een probleem zit doordat ze ‘te veel goede coureurs’ hebben terwijl ze slechts twee zitjes te vergeven hebben, maar benadrukt dat de Alpine Academy daardoor juist haar succes aantoont.

Alpine heeft dit jaar Esteban Ocon een contractverlenging gegeven waardoor de Fransman tot in ieder geval 2024 voor het team zal rijden terwijl Fernando Alonso nog zeker een jaar door mag gaan. Dat zet ook meteen de deur dicht voor de juniors van het opleidingsteam: Guanyu Zhou, Oscar Piastri, Christian Lundgaard, Victor Martins en Caio Collet. Piastri en Zhou staan momenteel eerste en tweede in de Formule 2 terwijl Martins in de Formule 3 op de vierde plek staat. Dat er na 2022 pas mogelijk één zitje beschikbaar zou zijn voor deze Alpine-juniors is geen ideale situatie, weet ook Marcin Budkowski.

“We hebben een opleidingsteam en die hebben we al jaren”, zegt Budkowski tegen Motorsport Week. “We hebben al een aantal coureurs opgeleid. We hebben nu coureurs die succesvol zijn in de opstapklasse van de Formule 1, dat toont maar aan dat onze academie goed is in het opleiden van goede coureurs. Helaas, als ik dat woord zo mag gebruiken, worden ze op hetzelfde moment volwassen en zitten we met een probleem doordat we te veel goede coureurs hebben die goed presteren.”

“Het succes van het opleidingsteam wordt ook gemeten aan de hand van de output”, vervolgt Budkowski. Hij doelt daarmee op het aantal coureurs dat uiteindelijk de Formule 1 bereikt. Voorlopig lijken de vijf juniors te moeten wachten, al wordt Zhou wel in verband gebracht met een zitje bij Alfa Romeo. Maar het is met name Piastri die indruk maakt en zo een overstap naar de Formule 1 zou verdienen, maar dat stoeltje dus niet lijkt te krijgen voor 2022.

“Als je opleidingsteam geen enkele coureur in de Formule 1 brengt, dan heb je je tijd en geld verspild door ze te steunen”, aldus Budkowski. “Om het dus tot een succes te maken, moeten er coureurs naar de Formule 1. Aan de andere kant doen we dit voor onszelf. We leiden de volgende coureurs op die we bij Alpine willen hebben, maar op dit moment hebben we geen stoeltje vrij. We willen niet in de weg staan van de coureurs die we jarenlang hebben geholpen. Maar we willen ze ook niet volledig kwijtraken uit onze rijderspoule, dus dat is een compromis dat je moet sluiten. Het toont aan dat we een succesvol opleidingsteam leiden”, besluit de Alpine-directeur.

