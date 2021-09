De Formule 1 komt in 2022 niet alleen met een compleet nieuwe bolide, maar er zullen ook een stuk meer nieuwe gezichten te zien zijn. Sportief directeur Ross Brawn bevestigt namelijk dat er een verplichting komt voor teams om rookies in te zetten tijdens vrije trainingen.

Dat zal dan niet elk raceweekend verplicht zijn, maar wel tijdens een vastgesteld aantal, vertelt Brawn The-Race. Wat Brawn daar gelijk bij benadrukt: “Dat we heel voorzichtig zullen zijn in hoe we een ‘rookie’ definiëren.” Brawn doelt daarmee op hoe oudgedienden als Fernando Alonso, Robert Kubica, Sébastien Buemi en Stoffel Vandoorne eind 2020 meededen aan een Young Driver Test.

Met het nieuwe plan wil de Formule 1 jonge coureurs een beter podium bieden om zich te etaleren. Er bevindt zich namelijk veel talent op de autosportladder, maar de doorstroming op de grid laat met maar twintig plekjes soms te wensen over. Met minder trainingstijd – de vrijdagtrainingen zijn dit jaar van anderhalf uur per stuk naar één uur ingekort – zijn teams er ook minder happig op jonge coureurs een training te laten rijden.

De enige testrijders die in 2021 een vrije training hebben gedaan, zijn Guanyu Zhou (Alpine), Roy Nissany (Williams) en Callum Ilott en Kubica (Alfa Romeo). Waar een coureur veertig superlicentiepunten nodig heeft om in de Formule 1 te mogen racen, zijn er maar 25 nodig om aan een vrije training mee te doen. Elke vrije training die een rookie rijdt, levert ook weer een superlicentiepunt op, tot maximaal tien stuks in drie jaar tijd.

