Geen Charles Leclerc in Imola! De 27-jarige coureur voelt zich niet goed en laat zijn mediaverplichtingen verstek gaan. “Charles is niet fit en zal vandaag niet op het circuit verschijnen”, aldus een woordvoerder van Ferrari. “Hij zal rusten en zich concentreren op zijn herstel. We verwachten dat hij morgen weer in de auto zit”, voegde hij eraan toe. Leclerc staat aan de vooravond van een drukke triple header – vrijdag moet hij aftrappen met de eerste vrije trainingen op Imola, later deze maand volgen zijn thuisrace in Monaco en de GP van Spanje.

Als Leclerc de rest van het weekend ziek blijft, moet Ferrari waarschijnlijk test- en reservecoureur Guanyu Zhou inzetten in Imola. De 25-jarige Chinees reed tussen 2022 en 2024 al drie seizoenen voor het team van Sauber, maar zijn contract werd vorig jaar niet verlengd. De Scuderia, dat reservecoureur Oliver Bearman verloor aan Haas, wist hem vast te leggen in een reserverol. Sindsdien is hij elk raceweekend in de Ferrari-garage te vinden.

Test- en reservecoureur Guanyu Zhou (Ferrari)

