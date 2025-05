Na het spektakel in Miami reist het Formule 1-circus af naar Europa, met de Grand Prix van Emilia-Romagna op het iconische Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. De teams en coureurs krijgen dit weekend drie vrije trainingen voordat het serieuze werk op zaterdag en zondag begint. Hieronder vind je het volledige tijdschema van het raceweekend in Italië.

Imola – officieel het Autodromo Enzo e Dino Ferrari – staat bekend om zijn vloeiende secties, minimale uitloopzones en de emotionele lading sinds het tragische weekend van 1994 met Ayrton Senna. In de afgelopen jaren is het circuit teruggekeerd als vast onderdeel van de kalender, geliefd bij zowel coureurs als fans. Met de titelstrijd volop in gang en de eerste upgrades bij meerdere teams, wordt dit weekend een belangrijke graadmeter voor het verdere verloop van het seizoen.

Lees alles over de GP van Emilia-Romagna: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Hoe laat begint de GP van Emilia-Romagna 2025?

Vrijdag 16 mei 2025

Eerste vrije training 13:30 – 14:30 uur Tweede vrije training 17:00 – 18:00 uur

Zaterdag 17 mei 2025

Derde vrije training 12:30 – 13:30 uur Kwalificatie 16:00 – 17:00 uur

Zondag 18 mei 2025

Race 15:00 uur

