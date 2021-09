Antonio Giovinazzi is een van de laatste vraagtekens voor de Formule 1-grid van 2022, en dat blijft de Italiaan nog wel. Hij zegt dat er geen nieuws is over zijn toekomst en wil zich vooral focussen op zijn prestaties op de baan, waar hij wel tevreden over is: “Ik zal 110 procent blijven geven.”

“Nog niets”, antwoordt Giovinazzi, gevraagd of het team al iets heeft aangegeven over zijn toekomst bij het team. Zijn contract loopt na dit seizoen af en er gaan geruchten dat de 27-jarige Italiaan zijn zitje moet afstaan. Een van de mogelijke kandidaten zou Guanyu Zhou zijn, maar ook Nyck de Vries wordt nog in verband gebracht met de overstap naar Alfa Romeo. “Ik heb dus nog geen nieuws”, vervolgt Giovinazzi. “Ik weet dat Valtteri bij Alfa Romeo zal zitten, maar van mijn kant is er nog geen nieuws.” Voor de Italiaan zijn er in ieder geval geen deadlines. “Natuurlijk wil ik het zo snel mogelijk weten, maar het is niet mijn beslissing. Dat heb ik al vaker gezegd. Ik weet dat er veel geruchten zijn. Ik moet gewoon zo goed mogelijk presteren in de kwalificaties en de races, dan zien we wel wat er gebeurt.”

Alfa Romeo heeft Giovinazzi verder geen doelen gesteld voor de rest van het seizoen, al zal hij natuurlijk zijn best doen om het zitje alsnog te bemachtigen. “We willen als team het beste resultaat. Dat we vooraan staan in de kwalificatie en punten pakken in de race. Het is van mijn kant duidelijk, maar ook van Freds (Frédéric Vasseur, teambaas, red.) kant. We hadden een goed weekend in Zandvoort, alleen pakten we daar helaas geen punten.”

Lees ook: Alfa Romeo verschijnt met speciale livery in Italië

Teambaas Frédéric Vasseur zei onlangs wel nog dat de onzekerheid over zijn toekomst een ‘wake-up call’ kan zijn voor Giovinazzi, al ziet de Italiaan dat zelf anders. “Ik ben de hele tijd wakker. De afgelopen drie jaar is het steeds hetzelfde geweest in september. Er waren altijd wel geruchten over volgend jaar. Ik wil me daar niet te veel op focussen, dat is energieverspilling. Ik wil me meer richten op mijn prestaties. Nogmaals, het is niet mijn besluit. Mijn doel is om blij te zijn met mezelf, dan zien we wel wat er gebeurt. Ik ben best blij met mijn kwalificaties, ook ten opzichte van Kimi (Räikkönen, red.). Ik doe mijn best en ben best tevreden over mijn ontwikkeling ten opzichte van twee jaar geleden. Ik zal 110 procent blijven geven om de beste resultaten voor het team te behalen”, besluit Giovinazzi.

Foto: BSR Agency