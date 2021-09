Alfa Romeo zal dit weekend in Italië met een speciale livery aan de start verschijnen. De livery is licht aangepast zodat er enkele groene accenten te zien zijn om zo de Italiaanse Tricolore te vormen.

Alfa Romeo heeft een bijzondere geschiedenis op het Italiaanse Monza. Op 3 september 1950 won het merk daar namelijk het eerste Formule 1-kampioenschap met de Alfetta 158 met Nino Farina achter het stuur. Ter ere van de Italiaanse Grand Prix heeft Alfa Romeo (opnieuw) uitgepakt met een speciale livery.

De livery is ontworpen door het Centro Stile van Alfa Romeo, het ontwerpcentrum van het Italiaanse merk. Zij hebben ervoor gekozen om het logo een hoofdrol te geven. Ter ere van het 111-jarige bestaan van Alfa Romeo zijn de kleuren namelijk ondergedompeld in de Tricolore van de Italiaanse vlag. De bovenkant van de motorkap is in ‘Quadrifoglio’ groen gehuld, waardoor de auto al een stuk meer Italië schreeuwt en nog beter herkenbaar zal zijn. Ook de racepakken van de coureurs, Antonio Giovinazzi en Robert Kubica, die opnieuw invalt voor Kimi Räikkönen, zullen een vleugje Italië bevatten. Giovinazzi heeft bovendien al een speciale, artistieke helm getoond voor zijn thuisrace.

Vorig jaar reed Alfa Romeo ook al met een speciale livery voor haar thuisrace. Ook toen werden wat groene accenten aan de livery toegevoegd.

De speciale livery van Alfa Romeo en de helm van Antonio Giovinazzi voor de Grand Prix van Italië: