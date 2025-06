De Formule 1 werd dit jaar uitgebreid met maar liefst vijf nieuwe rookies, van Mercedes-talent Kimi Antonelli tot Ferrari-alumnus Oliver Bearman. Lewis Hamilton – na Fernando Alonso de oudste coureur op de grid – sprak in aanloop naar de GP van Canada zijn bewondering uit voor deze nieuwe generatie. Als veteraan blikte hij terug op zijn eigen debuutjaar in 2007, een tijd waarin sociale media nog nauwelijks bestond.

“De sport is de laatste jaren zó populair geworden, maar dat maakt het ook een stuk intenser”, aldus Lewis Hamilton. “Daarnaast krijg je via sociale media steeds vaker te maken met online haat, wat de druk alleen maar verder vergroot.” Onlangs publiceerden de Formule 1, Formule 2, Formule 3 en de FIA nog een gezamenlijk statement waarin zij online intimidatie en misbruik scherp veroordeelden. “Het is geweldig om te zien hoe die jonge coureurs – die jonge mannen – met die druk omgaan”, prees Hamilton de rookies. “Dat doen ze op een hele volwassen manier.”

LEES OOK: Russell openhartig over sociale media: ’18-jarige Räikkönen zou nu weinig geliefd zijn’

Hamilton blikte terug op zijn eigen Formule 1-debuut in 2007. De Brit herinnerde zich de druk die de koningsklasse met zich meebracht, maar benadrukte dat hij toen nog niet werd blootgesteld aan sociale media. “Ik weet nog hoe ik echt in het diepe werd gegooid bij mijn debuut”, lichtte Hamilton toe. “En dat terwijl ik nog niet wist hoe ik in deze sport moest overleven. Tegelijkertijd was ik me toen niet bewust van meningen van buitenaf”, merkte hij op. “Sociale media bestond immers nog niet. Deze generatie coureurs moet daar óók mee leren omgaan.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.