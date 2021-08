Alpine heeft gesprekken gevoerd met ‘potentieel nieuwe Formule 1-teams’ waar het motoren aan zou kunnen leveren, zegt de technisch directeur van het team, Marcin Budkowski.

Achterin de Alpine F1-bolide ligt nog altijd een Renault-krachtbron. Het Renault F1-team veranderde dit jaar van naam om zo het dochtermerk Alpine meer naamsbekendheid te geven nu het merk opnieuw opleeft en binnen afzienbare tijd zal elektrificeren. Maar Renault levert nu dus enkel en alleen maar motoren voor het eigen Alpine-team nadat McLaren besloot om over te stappen naar de Mercedes-krachtbron. Renault staat er dus alleen voor wat dat betreft, maar daar zou verandering in kunnen komen.

Volgens de technisch directeur van Alpine, Marcin Budkowski, zijn er al gesprekken gevoerd met ‘potentiële nieuwe Formule 1-teams’. Renault hoopt aan die teams motoren te kunnen leveren zodat zij ook een betere machtspositie kunnen krijgen, zoals Mercedes met Aston Martin, McLaren en Williams en Ferrari met Alfa Romeo en Haas hebben. “Er zijn mensen die geïnteresseerd zijn om tot de sport toe te treden”, zegt Budkowski tegen The Race. “Sommigen hebben zich publiekelijk bekendgemaakt en zijn de afgelopen jaren al door de media besproken. Sommigen van hen hebben de publiciteit niet opgezocht.”

“Er zijn veel mensen geïnteresseerd in de Formule 1 omdat het een geweldige sport is en hopelijk wordt het een duurzame en misschien ook winstgevende onderneming met het budgetplafond en het verbeterde prijzengeld”, vervolgt Budkowski. “Dus er is veel interesse. We hebben met potentiële deelnemers gesproken. Op dit moment heeft het niet echt zijn vruchten afgeworpen als we het hebben over een nieuwkomer”, aldus de Poolse technisch directeur.

