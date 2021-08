Daags na het behalen van haar eerste Formule 1-zege onder de nieuwe teamnaam maakt Alpine bekend dat motorbaas Rémi Taffin is vertrokken. Het is een grote aderlating voor het team, dat al sinds 1999 kon rekenen op de diensten van de Fransman.

Een woordvoerder van Alpine heeft het nieuws aan Reuters bevestigd. Volgens de woordvoerder vertrok Taffin begin juli ‘met wederzijds goedvinden’. Het nieuws volgt vlak na de eerste overwinning van het Franse team onder de naam Alpine, dat vorig jaar nog Renault heette.

Taffin maakt al sinds 1999 onderdeel uit van de Formule 1-activiteiten van Renault. De Fransman was de race engineer van Ricardo Zonta voor British American Racing, maar was bij Arrows ook de race engineer van Jos Verstappen. Hij heeft bovendien met twee wereldkampioenen gewerkt: Jenson Button en Fernando Alonso, die in 2005 en 2006 wereldkampioen werd met de Franse renstal.

Taffin maakte in 2009 de overstap naar een andere tak binnen het bedrijf. Hij ging zich meer richten op de verrichtingen van het Renault Formule 1-team op de baan. Taffin was sinds 2011 verantwoordelijk voor de prestaties van de motoren op de baan. Hij speelde toen een cruciale rol voor Red Bull, dat met de Renault V8-motor vier keer op rij kampioen werd met Sebastian Vettel.

Sinds 2016 was Taffin de motorbaas van Renault en gaf en hij leiding aan de fabriek in Viry-Châtillon, waar de Renault-motor ontwikkeld wordt. In het hybridetijdperk van de Formule 1 had Renault het een stuk lastiger, al kwam onlangs de verlossing door de zege van Esteban Ocon in Hongarije. Het is nog niet bekend wie Rémy Taffin bij Alpine moet opvolgen.

