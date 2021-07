Dit seizoen is nog niet op de helft, maar Alpine is al volledig gericht op de auto van 2022. Directeur Martin Budkowski laat weten dat zijn team de auto van dit jaar niet meer door zal ontwikkelen, al komen er wel nog enkele upgrades aan.

Tijdens het laatste Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië werd een prototype van de Formule 1-auto voor 2022 gepresenteerd. Door veel reglementswijzigingen verandert er veel ten opzichte van de auto’s van dit jaar. Alpine heeft daarom besloten 100% van hun energie te steken in het ontwikkelen van een goede auto voor komend jaar.

Lees ook: Williams voelt zich goed in Hongarije: ‘Willen de trend hier voortzetten’

“Het is vanaf de start van het seizoen hard werken geweest voor de in Enstone en Viny om de auto te ontwikkelen”, zegt Budkowski op de website van de Formule 1. “In beide fabrieken is de focus nu helemaal omgezet naar 2022.” Volgens de Pool betekent dat dat er minder nieuwe onderdelen op de auto zullen komen na de zomerstop. “Maar de tweede helft van de kalender is een moordend schema. Iedereen kijkt uit naar de pauze van twee weken om even bij te komen.”

(Photo by Glenn Dunbar / LAT Images)

Voor Alpine van de vakantie mag genieten, moet er echter nog wel wat gebeuren. Komend weekend staat de Grand Prix van Hongarije op het programma en daar hoopt het team weer dubbele punten te kunnen scoren. Op Silverstone lukte dat anderhalve week geleden voor het eerst sinds de GP van Portugal weer. Daarmee is de Franse renstal concurrenten Aston Martin en AlphaTauri tot op respectievelijk acht en negen punten genaderd.

Lees ook: McLaren op zijn hoede voor Hungaroring: ‘Gevecht is nog lang niet over’

Vooral Fernando Alonso lijkt in vorm te zijn. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen finishte al vijf races op rij in de punten. “Ik denk dat Fernando de mensen die nog aan het succes van zijn terugkomst twijfelden voorgoed het zwijgen heeft opgelegd”, aldus Budkowski. “Hij is nog steeds snel en niemand kan beter racen dan hij. Dat zagen we laatst weer op zaterdag én zondag.” Alonso blijft belangrijk voor de ontwikkeling van Alpine. “Ik twijfel er niet aan dat hij zichzelf en het team zal blijven pushen naar mate dit seizoen vordert.”