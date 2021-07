Na dit weekend mogen de teams en coureurs gaan genieten van een welverdiende zomerstop, maar daarvoor zal er nog even hard gewerkt moeten worden in Hongarije. Voorin is het nog altijd erg spannend tussen Red Bull en Mercedes en ook voor Williams achter in het veld is de druk hoog om met een goed gevoel de eerste seizoenshelft af te sluiten.

Dave Robson, hoofdengineer van Williams, ziet kansen op de Hungaroring. “In de recente jaren zijn wij redelijk sterk geweest in Budapest”, zegt hij. “We hopen die trend hier voort te zetten.” Dat recente verleden is niet heel recent meer, want de laatste drie races in Hongarije was een Williams altijd de laatste auto over de streep. Maar het team kende zeker succes op de Hungaroring. In totaal won het Britse team zeven Grands Prix in Budapest, waaronder de allereerste in 1986.

Lees ook: Red Bull gaat in beroep tegen straf Hamilton op Silverstone, FIA gaat incident opnieuw bekijken

Dit jaar doet Williams het echter al aanzienlijk beter dan voorgaande jaren. George Russell haalde in de laatste twee kwalificatiesessies zelfs Q3. De renstal is nog steeds puntloos, maar kan wellicht met punten op zak de zomerstop ingaan, denkt Robson. “Inhalen is erg lastig, waardoor de kwalificatie belangrijker wordt”, aldus de engineer. Bovendien weet het team wat hen te doen staat. “De FW43B presteert de laatste tijd goed. Als we hem kunnen aanpassen aan de langere, langzamere bochten van de Hungaroring, zullen we in een goede positie verkeren om het meeste uit de banden te halen”, vertelt Robson. Bandenslijtage zal inderdaad doorslaggeven kunnen zijn komend weekend. “Het is in Hongarije eind juli normaal gesproken erg heet en dat maakt bandenmanagement lastig.”

(Photo by Andy Hone / LAT Images)

Russell, die in zijn derde seizoen nog altijd jaagt op zijn eerste punt met Williams, kijkt uit naar de Grand Prix. “De Hungaroring is een circuit waar ik heel erg van houd. Vooral de tweede sector, dat is snel en vloeiend”, zegt de Brit. “Je krijgt geen adempauze tussen bocht vier en bocht 11, maar als de auto goed ligt, is het een geweldig gevoel om het maximale uit die bochtencombinatie te halen.” Na de Grand Prix blijft Russell voor zijn vakantie misschien zelfs even hangen in Hongarije. “Budapest is een stad waar ik ook dol op ben. Het heeft een geweldige atmosfeer. Ik ga het alles geven om te zorgen dat we de eerste seizoenshelft sterk afsluiten. Zeker na een paar sterke races achter de rug te hebben.”

Lees ook: McLaren op zijn hoede voor Hungaroring: ‘Gevecht is nog lang niet over’

Russels teamgenoot, Nicholas Latifi, kijkt eveneens uit naar dit weekend. “Het is een baan die de laatste jaren best goed bij de auto paste, dus hopelijk kunnen we de kansen die zich daar voordoen maximaliseren”, aldus de Canadees, die meer moeite heeft met de bochtencombinaties dan zijn teamgenoot. “Het is erg druk en je hebt het gevoel dat je constant in een bocht rijdt, zegt hij. “Dus je moet echt in een lekker ritme komen om goede rondjes te blijven rijden. Dat maakt het best een uitdaging voor de coureurs.” Desondanks wil ook Latifi zijn zomervakantie goed beginnen. “Je wil altijd dat je laatste race voor de zomerstop goed is. Dan kan je met een goed gevoel op vakantie gaan.”