McLaren presteert uitstekend in het eerst half jaar van het seizoen en als ook Daniel Ricciardo de weg naar boven inzet, belooft het een prima tweede helft te worden voor de oranje formatie. “Nu nog één keer alles geven in Hongarije en dan de batterij tijdens de zomerbreak opladen”, oppert teambaas Andreas Seidl.

“De Hungaroring biedt een interessante uitdaging na de hogesnelheidsbanen van Oostenrijk en Silverstone”, meent teambaas Andreas Seidl, op de laatste scoorde McLaren een knappe vierde en vijfde plaats. “We rijden er met veel downforce en het is een krappe bochtige baan. We noemen het niet voor niets Monaco zonder muren.”

Met de derde plek bij de constructeurs stevig in handen halverwege is de stemming bij McLaren in ieder geval prima te noemen. “Het team, Lando en Daniel hebben het fantastisch gedaan tot nu toe maar we weten dat het gevecht nog lang niet over is. Het momentum kan met een moeilijk weekend zomaar de andere kant opgaan, we zullen nog één keer alles geven en dan de batterij tijdens de zomerpauze weer opladen.”

Norris is ook op zijn hoede gezien de kenmerken van de Hungaroring. “Het kan een lastige baan zijn, het zal weer moeilijk worden om onze rivalen voor te blijven. We zullen proberen dat gat te vergroten en onszelf een goede uitgangspositie te verschaffen.” Teamgenoot Daniel Ricciardo bewaart uiteraard goede herinneringen aan Boedapest.

“Ik kan niet wachten om weer te gaan, het is één van mijn favoriete banen op de kalender, ik heb er natuurlijk ook gewonnen in het verleden. Het is een smalle en technische baan, er is veel downforce nodig maar dat maakt alleen maar uitdagender.”

