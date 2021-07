Volgens Ferrari-coureur Carlos Sainz zijn de auto’s van McLaren het moeilijkst in te halen. Hij spreekt uit ervaring, want hij zat in Silverstone vast achter Daniel Ricciardo en reed de vorige twee seizoenen zelf in zo’n oranje bolide.

Sainz kon de lokroep van Ferrari niet weerstaan, ook al stond McLaren er eigenlijk beter voor in de rangorde. Het bleek geen slechte keuze, want Ferrari heeft een sprong voorwaarts gemaakt en is dit jaar in een duel gewikkeld om de derde plaats in het constructeurskampioenschap, met McLaren.

Carlos Sainz deelt zijn frustraties met Daniel Ricciardo. Foto: BSR Agency

Rood tegen oranje

Op de baan komen de Ferrari’s en McLarens elkaar dus regelmatig tegen. “Helaas is het al een paar keer gebeurd dat ik vast kwam te zitten achter een McLaren en er onmogelijk voorbijkwam”, zegt Ferrari-coureur Sainz tegen Motorsport.com. “Dat is geen nieuws. Ze hebben een hoge topsnelheid en kunnen met veel vermogen de bochten uit. Dat maakt ze waarschijnlijk de moeilijkst in te halen auto’s.”