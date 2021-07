Met een vijfde plaats behaalde Daniel Ricciardo op Silverstone zijn beste resultaat als McLaren-coureur. De Australiër slaagde erin Carlos Sainz achter zich te houden, en dat schept vertrouwen. “Ik raak steeds meer vertrouwd om op de limiet te rijden met deze auto.”

Na een zevende plaats tijdens de kwalificatie op vrijdag kwam Daniel Ricciardo een dag later als zesde over de meet in de sprintrace. Op zondag deed de Australiër nog een plek beter door als vijfde te finishen, achter zijn teamgenoot Lando Norris. Na enkele moeilijke maanden zorgde dat voor de nodige tevredenheid bij Ricciardo.

“Ik ben blij met mijn eerst top 5 van het jaar. Beter laat dan nooit”, vertelt de Aussie voor de camera van Sky Sports. Ricciardo beleefde naar eigen zeggen geen eenvoudige race. “Tijdens de eerste stint zag ik ze voor me wegrijden. Ik had niet echt de snelheid.”

Later in de race ziet Ricciardo Carlos Sainz naderen. In zijn McLaren weet hij de Spanjaard achter zich te houden, en dat geeft vertrouwen. “In dat gevecht heb ik weer wat geleerd over de auto. Ik raak stilaan gewend om op de limiet te rijden met deze auto.”

Ziet Ricciardo zijn vijfde plaats in de Britse GP als een kantelpunt in zijn seizoen? “Misschien is het inderdaad wel een beetje een herstart van het seizoen, maar ik moet consistent zijn”, beseft hij. “Ik voel me wel beter, maar er is nog tijd te winnen.”

Over anderhalve week reist de Formule 1 naar de Hungaroring in Hongarije, een circuit waar Ricciardo in het verleden mooie resultaten behaalde. Toch betekent dat volgens de goedlachse Australiër weinig. “Het is een compelet ander circuit dan hier”, doelt hij op Silverstone. “Als ik daar goed presteer, dan geloof ik dat in op de goede weg ben”, aldus Ricciardo.

