Met een vierde plaats finishte Lando Norris tijdens de Britse GP voor de negende keer in tien races in de top vijf. Een mislukte pitstop verpestte echter zijn kans op een beter resultaat. “Eigenlijk mag ik niet ontevreden zijn.”

Ondanks een vierde plaats is Lando Norris lichtjes teleurgesteld na zijn thuisrace op Silverstone. Na de herstart rijdt de Britse jongeling vrij comfortabel op de derde plek, maar tijdens de pitstopfase verliest hij die positie aan Valtteri Bottas. Door een probleem aan de rechter achterband duurt zijn bandenwissel meer dan zes seconden.

Omdat Hamilton niet veel later zijn tijdstraf uitzit, komt Norris opnieuw op P3 terecht. Tegen de wereldkampioen heeft hij echter geen verhaal. Norris kan nadien enkel nog de race uitrijden, hij finisht onbedreigd op de vierde plek. “Ik kan niet ontevreden zijn, want P4 en 5 (Ricciardo eindigt als vijfde, red.) is een goed resultaat voor ons”, vertelt Norris voor de camera van Sky Sports.

“Ik wist de derde positie lang te behouden, maar tijdens de pitstop ging het mis.” Toch neemt Norris zijn pitcrew niets kwalijk. “Die jongens werken een heel seizoen ontzettend hard. Ze voelen zich nu dan ook slecht, en ik vind het uiteraard ook niet leuk. Natuurlijk ben ik dus een beetje gefrustreerd. Ik weet niet of ik P3 zou gefinisht zijn, maar ik had voor deze fans graag om de derde plek gestreden”, legt Norris zijn frustratie uit.

Door zijn consistentie – drie keer P3, twee keer P4 en vier keer P5 – staat Norris na tien Grands Prix nog steeds derde in het kampioenschap. “Geen idee hoe ik nog steeds derde sta in het WK”, reageert de McLaren-coureur verwonderd. Norris verwacht voor het vervolg van het seizoen een spannend gevecht met Ferrari. “Ferrari was erg sterk dit weekend. Soms zijn zij sterker, soms wij. In Boedepast zijn er erg veel bochten, dus… Het zal close zijn, we zullen alles geven en hopelijk kunnen we beter doen dan dit weekend”, aldus Norris.

