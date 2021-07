49 ronden rijdt hij op Silverstone aan de leiding, maar aan de meet moet Charles Leclerc tevreden zijn met de tweede plaats. Ondanks de ontgoocheling is de Monegask toch ook tevreden, met name over de progressie die Ferrari boekt. “Dit soort races geven iedereen energie.”

Na een goede start, waarbij hij Valtteri Bottas inhaalt, volgt Charles Leclerc tijdens de openingsronde in het spoor van Lewis Hamilton en Max Verstappen, die rondenlang vechten om de leiding. Wanneer de Brit en de Nederlander contact maken en Verstappen in de bandenstapel belandt, neemt Leclerc de leiding over.

Lees ook: Hamilton wint Britse GP ondanks tijdstraf voor zware crash Verstappen

Uiteindelijk rijdt Leclerc 49 ronden aan de leiding, maar in ronde 50 dwingt Hamilton de Monegask wijd in Copse, dezelfde bocht waar de Brit eerder contact maakte met Verstappen. Leclerc kan niet meer terugvechten en komt als tweede over de meet. “Het is moeilijk om hier 100% van te genieten”, vertelt de Monegask vlak na het einde van de race. “Het was natuurlijk een geweldige race. Ik heb me niet 100, maar 200% gegeven. Het was net niet genoeg in de slotronden. Lewis reed een geweldige race. Het was leuk in de auto, maar aan het einde kwamen we net wat snelheid te kort.”

Ondanks de ontgoocheling put Leclerc toch ook vertrouwen uit het feit dat hij tot de slotronden om de overwinning kon strijden. “Na de kwalificatie hadden we niet verwacht zo competitief te zijn. Dat we voor de overwinning meestreden is eigenlijk ongelooflijk”, zegt de Ferrari-coureur. “Zeker op de mediums waren we ontzettend snel, op de harde band hadden we niet zoveel snelheid als Mercedes.”

Zijn resultaat op Silverstone biedt perspectief voor de rest van het seizoen, zo zegt Leclerc. “Het team werkt ontzettend hard. Ik ben erg trots op iedereen. Dit soort races geeft iedereen energie, en het toont dat we op de goede weg zijn. We moeten op deze manier verderwerken. Het zal niet eenvoudig zijn om de top opnieuw te bereiken, maar we zullen er alles aan doen”, aldus de Monegask.

Lees ook: Horner woedend na crash Verstappen-Hamilton: ‘Volledig Hamiltons schuld!’