Onze huisfotograaf Peter van Egmond stond op vrijdag met zijn neus bovenop de crash van Ferrari-coureur Carlos Sainz. De foto’s pakten niet helemaal uit zoals gewenst maar met de geleerde lessen wist Van Egmond op zaterdag de klapper van Esteban Ocon wel feilloos vast te leggen. “Als ik de foto’s terugzie, was het misschien toch wel een beetje gevaarlijk om te blijven doorklikken.”

Het Mickey Mouse-gedeelte, zo betitelde de uiteindelijke racewinnaar Max Verstappen de middensector van het Miami International Autodrome. “Ik was op vrijdag naar bocht 14 gegaan, omdat ik daar een foto van Max wilde maken met allemaal Red Bull-reclameborden op de achtergrond. Iedereen kwam voorbij, behalve Max. Wie wel voorbij kwam, was Carlos Sainz. Die crashte er vlak voor mijn neus. Dat was fotografisch gezien al de klapper van de dag…”

“Een dag later ben ik met enige tegenzin toch maar weer naar die bocht gegaan. Gelukkig kwam Max toen wel voorbij en kon ik de foto maken, zoals ik die in mijn hoofd had. En als bonus haalde Ocon er hetzelfde trucje uit als Sainz de vorige dag. Met de ervaring van Sainz had ik me zaterdag iets anders gepositioneerd, zodat ik de auto’s onder een iets andere hoek kon fotograferen. Dat betaalde zich uit.”

“Deze foto’s zijn gemaakt met een 180-400mm lens en ik heb naast het afdrukken tijdens het fotograferen ook nog uitgezoomd. Ondanks de klap en alles dat door de lucht vloog, bleef ik doorklikken. Toen de auto uiteindelijk stilstond ben ik van camera gewisseld om het uitstappen van Ocon te fotograferen. Als ik de foto terugzie was het misschien toch wel een beetje gevaarlijk om te blijven doorklikken.”

©Peter van Egmond

©Peter van Egmond

©Peter van Egmond

©Peter van Egmond

©Peter van Egmond

©Peter van Egmond

©Peter van Egmond

©Peter van Egmond

©Peter van Egmond