Met verslaggever André Venema bespreken we de enerverende Grand Prix van Abu Dhabi. Over McLaren dat na 26 jaar weer de constructeurstitel wint en het bijzondere afscheid van Lewis Hamilton bij Mercedes.

En verder: heeft Max Verstappen een grens overschreden met zijn commentaar op de tijdstraf en was dit de laatste race van Sergio Pérez voor Red Bull? Ook krijg je alvast een inkijkje in het Jaar van Max van FORMULE 1 Magazine dat vanaf donderdag in de winkel ligt. Mis het niet!

Beluister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren – net als hier via YouTube – en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!