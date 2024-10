De CT03 van Caterham is in 2013 met afstand de mooiste auto op de grid. De groengele livery is een pareltje. De auto heeft één nadeel: hij is niet vooruit te branden. Toch weet Giedo van der Garde er mee te stunten: bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco weet hij Q2 te halen, een bijzondere prestatie.

“Voor mij persoonlijk was dit één van mijn mooiste momenten van het jaar. De euforie na afloop, geweldig! De grote baas stond te springen als een klein kind. Die dacht: wat gebeurt hier nou? Met zo’n klotewagen rijdt dat Hollandse gastje gewoon Q2 binnen”, vertelt Giedo van der Garde.

Na de race op zondag, waarin hij als vijftiende wordt afgevlagd, is er voor Van der Garde eindelijk gelegenheid om het memorabele weekend in stijl af te sluiten, met een feestje op het jacht van zijn schoonvader Marcel Boekhoorn. Zelfs buurman Kimi Räikkönen, in dienst bij Lotus, wipt even langs…

Finse hardrockmuziek

Van der Garde: “Het ging helemaal los. Mijn schoonvader en familie hadden ongeveer honderd man uitgenodigd. Er waren heel veel vrienden van me, een zanger, een DJ. Op een gegeven moment stonden we om drie uur met z’n allen op de tafels te dansen en gek te doen.”

“De boot van Kimi lag pal naast ons. Hij schreeuwde op een gegeven moment: ‘Hey Giedo, we hebben hier een rockband uit Finland. Willen jullie de muziek even wat lager zetten?’ Nou, prima uiteraard, dat hebben we gedaan. Het bleek hardrock, wat een verschrikkelijke herrie! Die Finnen gingen helemaal los. Op een gegeven moment keken Marcel en ik elkaar aan en we hadden zoiets van: nu is het mooi geweest, we moeten ook aan onze eigen gasten denken. Dus toen hebben we onze muziek weer aangezet.”

Even later meldt Räikkönen zich opnieuw: ‘Hey Giedo. Mooi feest. Mag ik ook komen?’, herinnert Van der Garde zich nog. Lachend: “Zijn boot was iets lager. Hij wilde overspringen naar onze boot, maar hij greep mis en viel zo naar beneden, in het water. Even later kwam hij alsnog aan boord, met een nat pak en een blauw oog. ‘Let’s party’, zei hij. Geweldig.”

Het blijft die nacht nog lang onrustig in de haven van Monaco.

