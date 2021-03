Testdagen? Pottenkijkers zijn zeer ongewenst, de spionagediensten staan volledig op scherp

Om klokslag tien uur lokale tijd werd het racejaar 2021 voor de Formule 1 in Bahrein officieel geopend. Het grote loeren naar elkaar is weer begonnen, drie dagen lang. Wie heeft wat en hoe aan de auto veranderd? Zijn er noviteiten zichtbaar? De spionagediensten van alle teams staan in ieder geval op scherp.

De teams moeten met de billen bloot, kunnen niet alle kaarten meer tegen de borst houden. Als de testweek begint, wordt het ware gezicht van de nieuwe uitdagers zichtbaar. En niet alleen de kleurstelling. Mercedes deed tijdens de première van de W12 zeer geheimzinnig over de nieuwe vloer, Red Bull stuurde lang geen beelden van de RB16B de wereld in. Volgens topman Helmut Marko omdat die nog niet klaar was. Launches worden de laatste jaren steeds vaker met een ouder model opgeleukt: niemand wil de concurrentie voorafgaand aan de testdagen iets wijzer maken. Zeker de trendsetters niet.

Lees ook: In beeld: Weerzien op de grid in Bahrein, dag 1 van de wintertest

Om tien uur ’s ochtends, de thermometer heeft de dertig graden al aangetikt in de woestijn, rijdt het gros van de auto’s in slagorde de baan op. Vanwege het beperkte aantal testdagen moet elke minuut optimaal worden benut. De wereld maakt zo voor het eerst kennis met de auto’s van 2021, ontdekt de zichtbare verschillen met de auto’s van 2020.

Bij de uitgang van de pitstraat heeft zich ruim op tijd al een aantal fotografen verzameld. Dat is geen toeval. Ze zijn allemaal op zoek naar (nieuwe) technische details van de concurrentie. Alle teams hebben fotografen in dienst die naast het reguliere, stilistische werk ook een zeer geïnteresseerd oog hebben voor alle onderdelen van de bolides. De engineers en andere briljante geesten bekijken de beelden aan het eind van de dag met grote interesse. Iedereen houdt elkaar nauwlettend in de gaten. “We zullen goed naar foto’s van de autos’ van de andere teams kijken”, zegt Mercedes’ teambaas Toto Wolff, “maar niet gaan kopiëren.”

Lees ook: Valse start voor Mercedes: Valtteri Bottas nauwelijks in actie na problemen

Natuurlijk is de vloer van de Mercedes en Red Bull bij de wereldpremière een gewild object van cameralenzen. In Bahrein zijn op het eerste oog meer fotografen dan journalisten present. Binnen tien minuten circuleren de eerste foto’s van Mercedes’ vloer al op sociale mediakanalen en lichtten de kenners hun bevinden toe. Maar het zal nog wel even duren voor het ware, totale geheim ontrafeld is.

Dan kan het kopieergedrag eventueel beginnen, indien Mercedes – ditmaal met de W12 – andermaal de toon zet. Door een motorprobleem start het seizoen voor de regerend wereldkampioen vals, Valtteri Bottas staat urenlang duimen te draaien. Uiteraard worden de schermen voor Mercedes’ garage uitgeklapt als de auto uit elkaar wordt gehaald om de versnellingsbak te vervangen. Want pottenkijkers zijn niet gewenst. Zeker niet bij de test.

Lees ook: Vettel de activist: Roze helm, BWT-ambassadeur en voorvechter voor de natuur