Valse start voor Mercedes: Valtteri Bottas nauwelijks in actie na problemen

De eerste dag van de wintertest op het circuit van Bahrein is voor Mercedes niet zonder problemen verlopen. De auto van de kampioen stond na één rondje lange tijd binnen na problemen met de versnellingsbak. Valtteri Bottas moest daardoor de eerste uren doorbrengen in de garage.

Waar het gros van de grid in de eerste uren al meteen aan de slag kon, stonden er voor de garage van Mercedes de bekende schermen. Valtteri Bottas liet zich aan het begin van de ochtendsessie al snel zien op de baan maar zijn eerste run duurde niet langer dan 5400 meter, één rondje dus.

“We hebben een probleem met de versnellingsbak, we hebben besloten deze meteen te vervangen zodat we zo snel mogelijk weer de baan op kunnen”, heeft een woordvoerder van het team laten weten.

De eerste run was feitelijk de shakedown van de auto, teambaas Toto Wolff koos er voor deze niet zoals gebruikelijk op Silverstone te doen. “Dan hoeven we niet een dag te staan blauwbekken in de regen”, verklaarde Wolff bij de presentatie van de W12.

