Voormalig Mercedes-engineer verklapt: ‘Dit is al jaren Mercedes’ geheime wapen’

Als kampioenschapsteam Mercedes ergens de afgelopen jaren een gewoonte van heeft gemaakt – behalve winnen – dan is het wel sterk uit de startblokken komen. Dankzij een ‘geheim wapen’, legt voormalig Mercedes-engineer Gabriel Elias uit in een artikel voor Racer.com.

Het gaat daarbij om een cadeautje van Mercedes-voorganger Honda, schrijft Elias voor Racer.com. De Japanse automaker was jarenlang eigenaar van het team dat het eind 2008 voor een habbekrats aan Ross Brawn verkocht en dat in 2009 – nadat Brawn GP gelijk de dubbel won – door Mercedes werd overgenomen. Wat dat cadeautje was? “Een enorme testbank voor het chassis.”

Een dergelijke moderne rolling road en andere testapparatuur voor het chassis, zoals een 7 post rig, zijn op zich niets bijzonders in de Formule 1, legt Elias uit. “Elk topteam heeft dat.” Maar: “Die van Honda kost miljoenen, was in 2008 speciaal voor de Formule 1 gebouwd en ze lieten hem gewoon achter toen ze stopten. Het mooie aan deze testbank is dat je het chassis er inclusief bodywork op kan zetten.”

Een ander voordeel van deze testapparatuur voor het chassis is dat je het 24/7 kan gebruiken, en Mercedes het chassis zo voor de wintertests zelfs maar zijn begonnen al talloze ‘kilometers’ kan laten maken. “Dit ding kan ook echt alles doen wat je maar bedenkt”, stelt de voormalig engineer die tot en met september van vorig jaar voor Mercedes’ Formule 1-team werkte.

“Als Mercedes ergens komt voor de eerste wintertest, is het dus niet echt de ‘eerste’ test. Ze zijn dan al weken op de chassistestbank aan de slag.” Met een duidelijk doel: “We probeerden de auto gewoon stuk te maken op die testbank.” En door hoe goed Mercedes daarmee race-omstandigheden kan simuleren, kan het in een vroeg stadium al betrouwbaarheidsproblemen aanstippen en deze gelijk verbeteren.

De uitkomst van die optelsom is dan dat Mercedes tijdens de testdagen zelden tegen écht grote betrouwbaarheidsproblemen aanloopt. En dat is, uiteraard, zeer nuttig. “Want in het hybridetijdperk draait alles om kilometers maken. Kilometers zijn goud voor de teams. Als je niet kan testen en rondjes kunt afwerken, naai je jezelf.”

Teams die tijdens de test nog aan betrouwbaarheidsproblemen moeten werken, kunnen zich immers niet op zaken als setups, rijhoogten, engine modes en aerodynamische pakketten richten. En dat is, met de betrouwbaarheid op orde, natuurlijk wel waar de performance in zit. “Als ik iets als Mercedes’ geheime wapen moet aanwijzen, is dit het dus wel”, aldus Elias.

