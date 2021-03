Slaat Mercedes weer een slag met de motor? ‘Hebben innovatieve vondsten’

Slecht nieuws voor de concurrentie: Mercedes heeft haar in 2020 al toonaangevende motor niet alleen verder verbeterd, de knappe koppen in Brixworth zijn van de winter ook met een aantal innovatieve vondsten op de proppen gekomen.

Dat vertelt Hywel Thomas, die als Mercedes’ motorbaas het stokje heeft overgenomen van Andy Cowell. Ondanks de wijzigingen op managementniveau heeft Mercedes’ motorafdeling zeker niet stilgezeten – en het heeft in het hybridetijdperk al zoveel dominante motoren gebouwd.

De F1 M12 E Performance, zoals de motor achterin Mercedes’ W12 heet, is volgens Thomas op een aantal vlakken verbeterd. “We hebben hem uiteraard doorontwikkeld, wat een continu proces is, en daarnaast de betrouwbaarheid verbeterd nadat we vorig jaar wat problemen met het ontwerp ontdekten.”

Belangrijker, en voor de concurrentie zorgwekkender, is echter het derde punt dat Thomas aanhaalt: “We hebben ook wat compleet nieuwe innovaties, waar we voor het eerst mee gaan racen.” Al met al durft Thomas zo wel van ‘de volgende ontwikkelingsstap’ te spreken met de krachtbron.

Betrouwbaarheid

Hoewel Thomas uiteraard niet in detail kan treden, geeft hij wel prijs dat de verbrandingsmotor nu (nog) efficiënter is, terwijl ook de turbocharger onder handen is genomen. Verder is voor de constructie van het motorblok – ‘die eerst niet zo betrouwbaar was als gehoopt’- een nieuwe legering gebruikt.

De MGU-K waar Mercedes eind 2020 wat problemen mee had, is eveneens gereviseerd. Ondanks de korte winterstop was het zo dus toch een drukke periode in Brixworth, waar de betrouwbaarheid een van de speerpunten was. “We hebben daar hard aan gewerkt en hopelijk betaalt dat zich uit.”

Wat doet de rest?

Mercedes is uiteraard niet de enige fabrikant die met een verbeterde motor komt. Honda heeft haar 2022-motor naar voren gehaald en introduceert deze nu al dit jaar. Renault zou ook veel in een nieuwe motor geïnvesteerd hebben, terwijl Ferrari zegt aardig wat pk’s te hebben gevonden.

