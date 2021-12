Het tijdperk van Jean Todt zit erop, met Mohammed ben Sulayem die de Fransman opvolgt als president van autosportbond FIA. Ben Sulayem treedt aan op een moment dat de FIA, zeker vanuit de Formule 1, flink onder druk staat en onder een vergrootglas ligt.

Dat laatste dan natuurlijk vanwege de afwikkeling van de safetycarperiode aan het eind van de finalerace in Abu Dhabi, en vanwege de aanhoudende scepsis in sommige delen van de paddock aangaande wedstrijdleider Michael Masi. Dat de FIA heeft aangegeven hier zelf onderzoek naar te doen, in plaats van dit aan een objectieve externe partij uit te besteden, zal de gemoederen lang niet overal in de paddock direct hebben doen bedaren.

Hoe het ook zij, na twaalf jaar komt er een eind aan de tijd aan het roer van voormalig Ferrari-teambaas Todt. Todt was sinds 2009 in functie, nadat hij het stokje overnam van de Brit Max Mosley. Todt had vooraf al aangegeven zich niet langer verkiesbaar te stellen. De verkiezing ging zodoende tussen ex-rallycoureur Ben Sulayem en Graham Stoker, de Brit die de laatste jaren feitelijk Todts rechterhand was.

Ben Sulayem heeft de verkiezing met iets meer dan 61 procent van de stemmen gewonnen. “Ik ben vereerd dat ik tot president ben verkozen”, geeft hij te verstaan, naast de gebruikelijke beleefdheden. Ben Sulayem belooft verder in het belang van alle FIA-leden te regeren en te werken om ‘de federatie waar we allemaal zo van houden te verbeteren’. De zestigjarige Ben Sulayem (ook wel Bin Sulayem) is al sinds 2005 in verschillende rollen aan de FIA verbonden.