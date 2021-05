De Britse advocaat en FIA-prominent Graham Stoker wil later dit jaar een gooi naar het FIA-presidentschap doen, met Le Mans-legende Tom Kristensen zijn beoogde rechterhand.

Het FIA-presidentschap komt eind dit jaar beschikbaar, aangezien de huidige president Jean Todt dan terugtreedt. Todt nam in 2009 het stokje als FIA-president over van de afgelopen maandag overleden Max Mosley. Todt staat zo dus al twaalf jaar aan het hoofd van de internationale autosportbond.

Graham Stoker.

Stoker is daarbij zeker een ervaren kandidaat: hij is al sinds 2004 lid van de FIA’s World Motor Sport Council en is sinds 2012 als deputy president for sport de rechterhand van Todt en medeverantwoordelijk voor alle autosportgerelateerde zaken. Als Stoker verkozen wordt, zal negenvoudig Le Mans-winnaar Kristensen die laatste rol op zich nemen.

Kristensen is ook geen onbekende op de FIA-burelen. Sinds 2016 is de Deen voorzitter van de FIA Drivers’s commission, de commissie die zoals de naam aangeeft namens coureurs haar stem overbrengt aan de FIA. Met Kristensen op zijn stembiljet wil Stoker ‘voortborduren op het uitstekende werk van president Todt van de afgelopen twaalf jaar’.

Verkiezingsstrijd

Stoker is niet de enige die een gooi doet naar het FIA-presidentschap. Voormalig rallycoureur Mohammed bin Sulayem, uit Dubai, heeft zijn zinnen hier ook op gezet. De verkiezing wordt in december gehouden. Behalve voor de autosport zet de FIA zich ook actief in voor de verkeersveiligheid en (duurzame) mobiliteit.

