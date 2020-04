Todt ziet coronacrisis als juiste tijd voor ‘New Deal’ in de autosport

Met deze term verwijst Todt naar de reeks ingrijpende economische, publieke en maatschappelijke maatregelen die in de jaren dertig van de vorige eeuw door de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt werden doorgevoerd om de ingrijpende economische crisis en depressie van die tijd te boven te komen.

In een tweet laat Todt nu weten achter de al ingezette initiatieven te staan die de autosportwereld moeten helpen omgaan met de uitbraak van het coronavirus. “Met de teams van de FIA werk ik aan een duurzame toekomst voor de autosport en mobiliteitswereld”, schrijft Todt. “Het is tijd dat we ons aanpassen en samen innoveren om een ‘New Deal’ op te zetten.”

De FIA bevestigt in een reactie na navraag van FORMULE 1 dat Todt de autosportwereld verder in brede zin oproept naar zichzelf te kijken en zich te bezinnen op wat het kan doen om de aankomende crisis te voorkomen.

De FIA heeft, ook in de persoon van president Todt, net als Formule 1-eigenaar Liberty Media recent al meer macht gekregen om op te treden in crisistijd.

Lees ook: Coronacrisis: Meer macht voor FIA en F1, teams hebben niks meer over GP-kalender te zeggen

In de Formule 1 wordt ondertussen sowieso al flink ingegrepen. De ontwikkeling van de huidige auto’s wordt flink beperkt, terwijl de oorspronkelijk voor 2021 bedoelde regelrevolutie naar 2022 is doorgeschoven – en mogelijk zelfs naar 2023 gaat. De voor 2021 geplande budget cap wordt waarschijnlijk naar beneden bijgesteld.

Lees ook: ‘F1 zet in op extra kostenbesparing en lagere budget cap door coronacrisis’

I strongly support all the initiatives against #COVIDー19 . With @FIA teams I am committed to bring forward a sustainable future for motor sport and mobility activities. It’s time for us to adapt and innovate together to build a “New Deal”.#RaceAgainstCovid

— Jean Todt (@JeanTodt) April 2, 2020