In Engeland is voormalig bestuurder van de FIA Max Mosley vandaag overleden. Onder het bewind van de Brit, dat duurde van 1993 tot 2009, onderging de Formule 1 een metamorfose, vooral op het gebied van veiligheid. Mosley werd 81 jaar.

Zelf reikte Mosley als coureur niet verder dan de Formule 2. Met een auto gebouwd door Frank Williams reed hij in 1968 zijn eerste race in die klasse op het circuit van Hockenheim, het was de race waarin racelegende Jim Clark het leven liet. Hij kwam al snel tot de conclusie dat hij zelf geen wereldkampioen zou worden, twee jaar later trad hij toe tot de Formule 1, niets als coureur maar inmiddels als teambaas.

Mosley is namelijk mede-oprichter van March Engineering. In het eerste jaar won het team meteen races en eindigde het als derde bij de constructeurs. Bij het team was Mosley vooral verantwoordelijk voor de financiële huishouding en sponsoring van het team. In 1977 was hij het getouwtrek rondom financiën zat en vertrok, March stopte niet veel later met de Formule 1.

Broeders: Bernie Ecclestone en Max Mosley in 1977.

Zijn aandacht verschoof naar het bestuur van de sport en vanaf 1978 ondersteunde hij Bernie Ecclestone als juridisch adviseur van de Formula One Constructors’ Association (FOCA), de bond van vooral Britse privéteams, waar hij aan de wieg stond van het eerste Concorde Agreement. “Het is alsof ik familie ben verloren, een broer”, reageerde Ecclestone verslagen vandaag. “Hij heeft heel veel goede dingen gedaan voor de motorsport. Ook voor de autoindustrie trouwens, hij was goed in het maken van veilige auto’s.”

Naast zijn bestuurlijke werkzaamheden richtte hij met Nick Wirth nog Simtek Research op, het bedrijf dat later ook met Jos Verstappen uitkwam in de Formule 1. In 1993 werd Mosley voorzitter van de FIA en vervulde de functie op zijn eigen rechtlijnige manier. Na de dood van Roland Ratzenberger en Ayrton Senna tijdens het dramatische weekend in Imola in 1994 richtte Mosley diverse commissies op die uiteindelijk de aanzet gaven tot vele veranderingen in de Formule 1 ten goede van de veiligheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegroefde banden, het HANS-systeem en intensieve crashtesten die chassis moesten ondergaan.

Zijn laatste periode bij de FIA was een tumultueuze. In 2008 betichtte het boulevardblad News of the World hem van deelname aan sm-feestje met een nazithema. Gezien zijn afkomst een gevoelig thema: Mosley was namelijk de zoon van British Union of Fascists-leider Oswald Mosley en Diana Mitford. Ze trouwden in het huis van Joseph Goebbels, met Adolf Hitler als eregast.

De nare bijklank van zijn naam weerhield Mosley ervan een carrière in de politiek na te streven. In 2009, een jaar na de onthulling, trad hij terug als FIA-president en overleed zijn zoon Alexander aan een overdosis heroïne. Mosley won zijn zaak tegen de krant en streed tot op de dag van vandaag tegen de inbreuk op privacy door journalisten.