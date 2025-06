Na de GP in Spanje steekt het Formule 1-circus de Atlantische Oceaan over voor de Grand Prix van Canada. Op het iconische Circuit Gilles Villeneuve in Montréal staat de tiende race van het seizoen 2025 op het programma. Het semi-stratencircuit, bekend om zijn hoge snelheden en de beruchte ‘Wall of Champions’, belooft weer een spectaculair raceweekend te worden. De sessies vinden vanwege het tijdsverschil plaats in de Nederlandse avonduren. Bekijk hieronder het volledige tijdschema van de GP van Canada 2025.

De Grand Prix van Canada staat bekend om zijn onvoorspelbaarheid. Regenval is in juni geen uitzondering in Montréal, safety cars spelen hier dan ook vaak een grote rol. Dat bleek ook in 2024, toen een chaotische race onder lastige omstandigheden bol stond van incidenten, strategische keuzes en uitglijders op een verraderlijk natte baan. Max Verstappen kwam destijds als winnaar uit de chaos tevoorschijn, na een spannende strijd met onder andere Lando Norris en George Russell.

Lees alles over de GP van Canada: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Hoe laat begint de GP van Canada 2025?

Vrijdag 13 juni 2025

Eerste vrije training 19:30 – 20:30 uur Tweede vrije training 23:00 – 00:00 uur

Zaterdag 14 juni 2025

Derde vrije training 18:30 – 19:30 uur Kwalificatie 22:00 – 23:00 uur

Zondag 15 juni 2025

Race 20:00 uur

