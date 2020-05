Tilke ontwierp Red Bull Ring voor Ecclestone: ‘Hij vond mijn eerste ontwerp shit!’

Circuitarchitect Hermann Tilke heeft veel te danken aan Bernie Ecclestone maar het duurde even voordat hij de Brit wist te overtuigen van zijn kunde. In gesprek met FORMULE 1 Magazine vertelt Tilke over zijn eerste ontmoeting met Der Bernie en hoe hij geen blad voor de mond nam toen hij het eerste ontwerp voor de latere Red Bull Ring zag.

“Ik begon pas op mijn achttiende met racen, ik studeerde toen om ingenieur te worden en uiteindelijk ben ik begonnen met werken bij een bureau. Ik reed toen al in de Europese GT-serie en dat was eigenlijk maar moeilijk te combineren. Ik had niet genoeg vakantiedagen! Dus toen besloot ik om voor mezelf te beginnen, mijn keuken was mijn eerste kantoor.”

Inmiddels is het bedrijf van Tilke tot een flinke operatie uitgegroeid, de kiem daarvoor werd gelegd in Oostenrijk. “Mijn eerste volledige circuit was voor de Race of Champions op de Nürburgring, in de jaren 80. Daarna volgden jaren later de Sachsenring en de Red Bull Ring.” Met die laatste baan begon ook min of meer de hechte werkrelatie van Tilke met Formule 1-baas Bernie Ecclestone.

“Mijn eerste vergadering met Bernie ging over wat toen nog de A1 Ring zou heten. Nadat ik mijn eerste ontwerp klaar had, zeiden de mensen van het circuit dat ik het aan Bernie moest laten zien. Dus ik kreeg een paddockkaart voor Barcelona, iets waar ik zo van onder de indruk was. Ik durfde nergens naar binnen te gaan om te eten en heb uiteindelijk een broodje buiten de paddock gekocht”, lacht Tilke. ”Maar goed, ik toog naar de beroemde bus van Bernie waar hij altijd kantoor hield. Hij keek naar mijn tekeningen en zei de beroemde woorden: ‘Om heel eerlijk te zijn te zijn, ik vind je ontwerp shit!’”

“Uiteindelijk is het na overleg een mooi circuit geworden. Wel grappig, we kregen er eerst ook veel kritiek op, maar nu vindt iedereen het geweldig. Ik weet nog dat een coureur een keer tegen me zei: ‘We hebben meer van die oude banen nodig op de kalender!’ Maar ik heb het ontworpen!’, zei ik.”

‘Als je met Hermann werkt, heb je de minste problemen’

De eerste indruk was gemaakt maar het duurde toch nog enige tijd voordat de twee elkaar weer zouden treffen. “Ik had de eerste sector van de Nürburgring opnieuw ontworpen voor de Formule 1, waarna Ecclestone gezegd zou hebben: ‘Wie heeft dit ontworpen, ik wil hem spreken!’ Ik stond op de tribune toen ik gebeld werd met het verzoek me bij Ecclestone te melden. ‘Ah, die man van Oostenrijk!’ Hij wist nog wie ik was, haha.”

Ecclestone was enthousiast over het ontwerp van de nieuwe ‘Ring’ waarmee de basis is gelegd voor het succes van Tilke. “Bernie is heel belangrijk voor ons geweest. Hij heeft ons vaak aanbevolen, dan zei hij tegen mensen die een baan wilden laten aanleggen: ‘Als je met Hermann werkt, heb je de minste problemen’. De beste promotie die je kunt hebben natuurlijk.”

