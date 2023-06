Samen met Tom Coronel blikken we terug op de Grand Prix van Canada. Max Verstappen won de race en boekte hiermee de 100e overwinning voor Red Bull, de 200e voor Adrian Newey en staat nu met 41 zeges op gelijke hoogte met Ayrton Senna. Waar gaat dit eindigen? En moet Sergio Pérez met deze auto niet gewoon standaard tweede worden? Verder hebben we over de prestaties van Nyck de Vries. Volgens Coronel is hij de investering momenteel helaas nog niet waard. Ook geven we het antwoord op de vraag hoeveel geld Lawrence Stroll inmiddels heeft gestoken in de carrière van zijn zoon. Dit en meer in deze editie waarbij vanuit de redactie hoofredacteur André Venema en Bas Holtkamp aanschuiven.

