Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen, geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Valtteri Bottas. Cijfer: 4,5

Tom Coronel: “Van een coureur als Valtteri Bottas mogen we meer verwachten. Het is altijd moeilijk als je van het beste team bij het slechtste team belandt, maar dan heb ik liever dat daar een jong talent de kans krijgt. Bottas moet gewoon stoppen, het is klaar! Nul WK-punten, wegwezen!”

“Ik weet dat hij het gereedschap niet heeft, maar hij heeft er zelf voor gekozen. Ik vind het oprecht zonde. Doe wat anders. Ga in Finland leuke dingen doen of grappige filmpjes opnemen en geef dit zitje aan iemand anders die het nodig heeft om ervaring op te doen en te groeien. Nu vernietigt hij carrières van de jeugd. Waarom rijdt een Felipe Drugovich geen Formule 1? Bottas heeft gewoon ook niets laten zien. Wij noemen dat aging. Het is net als vis en fruit: op een gegeven moment gaat het rotten.”