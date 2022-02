AlphaTauri-teambaas Franz Tost vindt dat er een limiet van 23 races moet komen voor de Formule 1-kalender. Niet omdat de werkdruk dan toeneemt, maar uit angst dat de Formule 1 met nog meer races fans zal verliezen.

De Formule 1 had vorig jaar al een kalender met 23 races onthuld, maar dat werden er door afgelaste races, waarvan een deel vervangen werd, 22. Dit jaar moet het de Formule 1 dan toch lukken om de volledige kalender van 23 races af te werken. De uitbreiding van de kalender leidt vanuit verschillende hoeken tot kritiek. Zo hebben meerdere teambazen en coureurs hun zorgen uitgesproken over het personeel dat overbelast wordt en zien zeker niet alle fans er het positieve van in.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost gaf tegengas door te stellen dat de kalender nog wel verder uitgebreid kan worden. Als het aan hem lag zou personeel dat er niet mee om kan gaan ‘gewoon vertrekken’. Die woorden neemt hij niet terug, maar de Oostenrijker zou wel het liefst een limiet van 23 races hebben. “Vorig jaar hadden we het geluk dat alle races zeer interessant waren”, zegt Tost. “Maar we kunnen er niet vanuit gaan dat dit altijd het geval zal zijn.”

“Voor mij is daarom 23 races de absolute limiet”, vervolgt Tost. “Niet vanwege de werkdruk, maar omdat ik bang ben dat met zo’n hoog aantal races de mensen hun interesse in de Formule 1 zouden kunnen verliezen. Voor mij zou de ideale kalender tussen de achttien en twintig races tellen omdat de Formule 1 een premium product moet zijn en we moeten echt nadenken over het verminderen van het aantal races om het speciaal te houden. Persoonlijk vind ik 23 of meer races wel prima, maar daar draait het niet om. Het gaat erom wat het beste is voor de toekomst van de Formule 1.”

