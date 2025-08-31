Het medialandschap verandert razendsnel, ook rondom de Formule 1. Waar voorheen kranten en televisiezenders het beeld bepaalden, zijn tegenwoordig sociale media en kunstmatige intelligentie de belangrijkste dragers van nieuws en geruchten. Mercedes-teambaas Toto Wolff bekijkt die ontwikkeling met gemengde gevoelens, maar tegelijkertijd ook met een gereserveerde glimlach.

Tijdens een kleinschalige mediasessie met Nederlandse journalisten in Zandvoort, in de aanloop naar de Dutch GP, ging Wolff in op de stortvloed aan content die over hem en de Formule 1 circuleert. “Mijn doelgroep is niet de socialmediagebruiker, maar meer volwassenen,” zei de Oostenrijker. “Toch zie ik van tijd tot tijd wat er allemaal wordt gemaakt, tot het punt dat zelfs kunstmatige intelligentie foto’s vervalst. Ik kijk daar met een zekere amusementswaarde naar.”

De Mercedes-topman erkent dat de grens tussen echt en nep steeds moeilijker te trekken is. “Er is zo’n overdaad aan informatie dat het door iteratie alleen maar erger wordt. Je leest vandaag iets en morgen wordt het alweer aangepast. Alles draait om de kop, terwijl het artikel zelf vaak minder spectaculair is dan je denkt.”

‘Ons publiek wordt jonger en vrouwelijker’

Toch ziet Wolff ook de voordelen van de nieuwe dynamiek. “Het is goed voor de Formule 1. Het laat zien hoe sterk de sport is, hoe er categorieën ontstaan en hoe de buzz op sociale media de Formule 1 echt heeft overgenomen. Ons publiek wordt jonger en vrouwelijker. We zitten in een geweldige fase.”

Met een kwinkslag relativeert Wolff de ernst van nepnieuws en deepfakes. “Er bestaan zelfs pornofilms met mijn hoofd erop,” zei hij lachend. “Ik heb liever dat er deepfake-porn is dan dat niemand geïnteresseerd is, want ik herinner me ook tijden waarin er nauwelijks aandacht was.”

Voor Wolff is het vooral zaak om de balans te bewaren. “Wat ik heb geleerd, is om het niet te persoonlijk te nemen. Mijn communicatiechef Bradley Lord laat me aan het einde van de dag de slechtste dingen zien – en als hij me wil vleien ook de beste. Maar het hoort erbij. Dit is hoe de sport vandaag leeft.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.